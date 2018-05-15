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Spor

2019 EuroLeague Final Four'un ev sahibi belli oldu!

"Final Four'a ev sahipliği yapmayı sonuna kadar hak ediyorlar"

15 Mayıs 2018 16:16

2019 Turkish Airlines EuroLeague Final Four'a ev sahipliği yapacak şehir belli oldu.

Organizasyonun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, İspanya'nın Vitoria-Gasteiz kentinin dev heyecana sahne olacağı duyuruldu.

THY EuroLeague'in önemli kulüplerinden KIROLBET Baskonia'nın evi olan Vitoria-Gasteiz'de ilk kez Final Four düzenlenecek.

Yaklaşık 15 bin civarında kapasitesi olan Buesa Arena, 2010 EuroCup Finali ve İspanya Kral Kupası gibi birçok üst düzey organizasyona ev sahipliği yapmıştı.

EuroLeague Basketball Başkanı ve CEO'su Jordi Bertomeu, "Vitoria-Gasteiz ve Baskonia'nın tutkulu ve asil taraftarları bu anı uzun süredir bekliyor. Ve Final Four'a ev sahipliği yapmayı sonuna kadar hak ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Baskonia Kulübü Başkanı Josean Querejeta ise "Uzun yıllardır hayalini kurduğumuz bir şeydi. Bunun gerçekleşeceği için mutluyuz" şeklinde konuştu.

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