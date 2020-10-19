2019'daki öngörüsü doğru çıkan uluslararası yatırım bankası: TL gerçek değerinin altında, güçlenecek

Dolar 7.89 TL’ye gerilerken, uluslararası yatırım bankası William Blair International’dan Thomas Clarke’ın TL’ye ilişkin iyimser öngörüsü dikkat çekti. Bloomberg ajansı, geçtiğimiz yıl TL’nin yüzde 15 değer kazanacağı yönündeki öngörüsü doğru çıkan Thomas Clarke'ın, Türk parasının bir kez daha değer kazanacağını öngördüğünü belirtti. Clarke Bloomberg’e, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) para politikasını sıkılaştırma konusunda istekli göründüğünü belirterek, bu nedenle TL’de uzunlu vadeli yatırım pozisyonunu artırdığını ifade etti.

56 milyar dolarlık fonu yöneten Clarke, TL’nin değerinin altında işlem gördüğünü düşündüklerini belirtti ve bunun Merkez Bankası’nın enflasyonu kontrol altına almakta yetersiz kalacağı düşüncesine dayandığını belirtti.

Thomas Clarke, TCMB’nin bu hafta düzenleyeceği toplantıda faiz artırımına gitmesini beklemediğini ama yakın geçmişte izlediği “ultra güvercin” politikayı dönüşün de mümkün görünmediğini ifade etti.

Bloomberg’in verdiği bilgiye göre Clarke, 2019 yılının Mayıs ayında yine TL’nin değer kazanacağı öngörüsünde bulunmuş, sonraki 3 ayda dolar 6.25 TL’den 5.45’e gerilemişti.

Goldman Sachs’dan temkinli yorum

Amerikan yatırım bankası Goldman Sachs ise Merkez Bankası’nın Perşembe günü politika faizini yüzde 13.25’e çıkarmasını öngördüklerini bildirdi. Sachs, bunun yapılmaması durumunda TL’de oynaklığın geri geleceği uyarısı da yaptı.