2019'da en çok ziyaret edilen müze yine Louvre Müzesi oldu

Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi, 2019'da 9,6 milyon kişi ile bu yıl yine en çok ziyaret edilen müze oldu. Ancak Louvre'a geçen yıla göre 600 bin daha az ziyaretçi geldi.

Yaz sezonu boyunca Leonardo da Vinci'nin ünlü Mona Lisa tablosunun bulunduğu bölümün tadilatta olmasının ziyaretçi sayısının düşmesine yol açtığı belirtiliyor. Louvre Müzesi Genel Müdürü Jean-Luc Martinez, yapılan bazı tadilatlardan dolayı haziran, temmuz ve ağustos aylarında geçen yıla göre yüzde 20 daha az ziyaretçi olduğunu ifade etti.

Jean-Luc Martinez, şöyle devam etti, "Biz her şeyden önce kaliteye önem veriyoruz. Şu an bir dönüm noktasındayız, amacımız ziyaretçi sayısını artırmak değil, müşterilerimize daha kaliteli bir hizmet sunmak" dedi.

Müzeyi ziyaret edenlerin dörtte üçünü yabancılar oluşturdu. ABD'den gelenler ziyaretçilerin yaklaşık 1,5 milyonunu oluştururken, Çinliler ise ziyaretçi sayısında ikinci sırada yer aldı.