2019'da 61.512 kitap yayınlandı, en çok artış romanda

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılı kitap yayın istatistiklerini açıkladı. Buna göre 2019 yılında Türkiye’de 61 bin 512 kitap yayımlandı.



Yayımlanan basılı ve dijital eserlerin toplam sayısı yüzde 2,1 artarak 68 bin 554 oldu. Yayıncılar tarafından 2019 yılında; 61 bin 512 kitap, 415 elektronik kitap (DVD, VCD, CD), 6 bin 72 web tabanlı elektronik kitap, 186 konuşan kitap (kaset, CD, DVD) ve 369 diğer olmak üzere toplam 68 bin 554 materyal için ISBN (Kitap numaralama sistemi) alındı.

2018 yılında 10 bin 639 olan yayımlanmış kurgu eser (roman, öykü) sayısı 2019’da 12 bin 505’e çıktı. Eğitim eserlerinin sayısı ise 21 bin 628’den 19 bin 369’a indi. Akademik eserlerin sayısı da 10 bin 751’den 11 bin 434’e yükseldi.

Eserlerin yüzde 28,3'ü eğitim, yüzde 18,2'si yetişkin kurgu edebiyat, yüzde 16,7'si akademik, yüzde 16,3'ü yetişkin kültür, yüzde 15,1'i çocuk ve ilk gençlik, yüzde 5,4'ü ise inanç konulu olarak yayımlandı.