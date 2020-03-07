"2019'da 564, son iki ayda 56 kadın erkekler tarafından öldürüldü"

Umut Vakfı’nın açıkladığı ‘2019 Yılı Kadın Cinayetleri’ raporuna göre, geçen yıl 415’i silahla tam 564 kadın öldürüldü. Bu yılın ilk iki ayında öldürülen kadın sayısı 56’ya ulaştı. 2015’ten bu yana kadına yönelik silahlı şiddet yüzde 27 oranında arttı. 5 yılda toplam bin 753’ü silahlı 2 bin 324 kadın cinayeti gerçekleşti. Bin 995 kadın ve aile bireyi öldürülürken 915 kişi de yaralandı.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) verileri, yargıdaki erkek egemenliğini gösterdi. Ülkede 20 bin 629 hâkim ve savcı bulunuyor. Bu hâkim ve savcıların sadece yüzde 35,9’u kadınlardan, yüzde 64,1’i erkeklerden oluşuyor. Kadınların oranı yıllar içerisinde artış gösterse de erkeklerle aradaki fark kapanmıyor. HSK istatistiklerine göre, 2010-2019 yılları arasında yargıdaki hâkim ve savcıların cinsiyete göre oranı şöyle:

*2014: Yüzde 26 kadın/ yüzde 74 erkek.

*2015: Yüzde 26,7 kadın/ yüzde 73,2 erkek.

*2016: Yüzde 31,8 kadın/ yüzde 68,2 erkek.

*2017: Yüzde 31,1 kadın/ yüzde 68,9 erkek.

*2018: Yüzde 35,3 kadın/ yüzde 64,7 erkek.

*2019: Yüzde 35,9 kadın/ yüzde 64,1 erkek.

İstatistiklere göre, hâkimler arasında kadınların oranı genel ortalama göre daha yüksek. Hâkimlerin yüzde 45,9’u kadın, yüzde 54,1’i erkeklerden oluşuyor. Savcılar arasında ise kadınların oranı yüzde 14,4. Bölge adliye mahkemelerinden idari yargıya, AYM raportörlerinden tetkik hâkimlere kadar yargının her kademesinde erkeklere göre daha az kadın görev yapıyor.

Yüksek yargı organları olan Yargıtay ve Danıştay'da diğer kademelerden farklı bir dağılım bulunuyor. Yargıtay'daki hâkim ve savcıların yüzde 42,2'si erkeklerden, yüzde 57,7'si ise kadınlardan oluşuyor. Danıştay'da yüzde 49,3 erkek hâkim ve savcıya karşılık yüzde 50,6 oranında kadın savcı ve hakim görev yapıyor.