2018'in trafik cezaları belli oldu

Resmi Gazete'de 11 Kasım'da yayımlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği"nde Maliye Bakanlığınca yeniden değerleme oranının yüzde 14,47 olarak belirlenmesinin ardından 1 Ocak 2018'den itibaren uygulanacak trafik ceza miktarları da yeniden hesaplandı.

2018'in en düşük ceza, "taşıma sınırı üstünde yolcu alan" sürücülere 85 lira olarak kesilecek. En yüksek ceza 17 bin 65 lira ile "geçici tescil belgesini basmak ve araç sahibine vermek üzere yetkilendirilen gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerinden belirlenen usul ve esaslara aykırı hareket edenler" için uygulanacak. Ayrıca yetkisi olmadığı halde tescil plakası basanlar ve dağıtanlar 11 bin 885 lira ile cezalandırılacak.

"Karayoluna, trafiği tehlikeye sokacak ve trafik işaretlerinin görülmelerini engelleyecek şekilde bir şey atan, döken, bırakan, karayolunun yapısına, güvenlik tesisleri ile trafik işaretlerine zarar verenlere, bunların yerlerini değiştirenlere veya ortadan kaldıranlara" 488 lira para cezası kesilecek.

Sahte plakaya 5 bin 942 lira ceza

Tescil edilen araçları trafik belgesi ve tescil plakası almadan karayoluna çıkaranlar, 2018'de bin 2 lira ceza ödeyecek.

Ruhsatsız araç kullananlar ile tescil plakasını monte edilmesi gereken yerin dışında farklı bir yere takanlara 108 lira, yönetmeliğe aykırı plaka takanlara 488 lira ceza verilecek.

Farklı okunmaya ya da okunamamaya neden olacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapanlar 488 lira, tescilli aracı plakasız kullananlar 2 bin 18 lira ceza ödeyecek.

Aracına sahte plaka takan veya kullanan kişilere verilen 5 bin 191 liralık para cezası, 5 bin 942 liraya yükselecek.

Ehliyetsiz araç kullanan 2 bin 18 lira ceza ödeyecek

Araçlarının muayene süresini geçirenlere 108 lira ceza verilecek.

2018'de muayene istasyonları işletme şartlarına uymaz ya da gerektiği şekilde araçları muayene etmezse ilkinde 8 bin, ikincisinde 13 bin 344 ve üçüncüsünde 26 bin 692 lira para cezası ödeyecek.

Sürücü belgesiz araç kullanmanın cezası 2 bin 18 lira olacak, kırmızı ışık kuralına uymayanlara 235 lira ceza kesilecek.

Bulundurması zorunlu olduğu halde aracında emniyet kemeri bulundurmayan veya kullanmayanlar ile motosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli bisikleti kasksız ve gözlüksüz kullananlara 108'er lira ceza verilecek.

Trafik işaret ve levhalarına uymayanlar 108 lira ile cezalandırılacak

Hususi otomobili 0,50, hususi olmayan otomobilleri 0,20 promil üzerinde alkollü olarak kullanan sürücülere ilkinde bin 2 lira, ikincisinde bin 256 lira, üçüncüsünde ve daha fazlasında 2 bin 18 lira para cezası uygulanacak.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak araç kullananlara 5 bin 167 lira ceza verilecek.

Uyuşturucu madde kullanıp kullanmadığını veya alkolün kandaki miktarını tespit için gereken teknik cihazları kullanmayı reddeden sürücülere 2 bin 869 lira para cezası kesilecek.

Yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını yüzde 10’dan yüzde 30’a kadar aşanlara 235 lira, yüzde 30'dan fazla aşanlara 488 lira, radarların yerini belirleyen ve sürücüyü uyaran cihazları araçlarında kullananlara 2 bin 18 liradan 3 bin 42 liraya kadar para cezası verilecek.

Dönüş kurallarına uymayan ve önündeki aracı yeterli takip mesafesinde izlemeyen sürücülere 108'er, yasak alanda sollama yapanlara 235 lira ceza kesilecek.

Engelli yerine park eden 216 lira ile cezalandırılacak

Engelli park yerlerine aracını park edenlere 216 lira ceza uygulanacak. Gerekli makamdan izin almadan yarış ve koşu düzenleyen kişilere 488 lira para cezası uygulanacak.

Kesilen para cezasını 15 gün içerisinde ödeyen kişilere yüzde 25 indirim yapılacak.