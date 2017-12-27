2018'de işten ayrılanlar, ne kadar kıdem tazminatı alabilecek?

Milyonlarca işçinin sigortası niteliğinde olan kıdem tazminatı, işçinin çeşitli nedenlerden dolayı işinden ayrılırken, çalıştığı yıllar için işveren tarafından kendisini ödenen ücrettir. Peki 2018’de işten ayrılırsanız ne kadar kıdem tazminatı alabilirsiniz?

Bir işçinin kıdem tazminatı alabilmesi için işveren tarafından işine son verilmesi gerekiyor. Yani kendi dışında işten ayrılması gerekirken bunun bazı istisnaları var.

Posta'da yer alan haber göre, askere giden erkek ve evlendikten sonra 1 yıl içinde işinden ayrılan kadın, 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olup, yaş dışında 15 yıl 3600 günü tamamlayan istifa etse de tazminat alır.

Neler dahil edilir?



Her 1 yıllık çalışma karşılığında 1 aylık brüt ücret tutarında tazminat alınıyor. Bir yıldan artan süreler ise oranlanarak hesaplamaya dahil ediliyor. Hesap yapılırken ücretin yanısıra, düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatler (yol parası, yemek parası, düzenli ikramiye ödemeleri gibi) dikkate alınması gerekiyor.

Taban ve tavanı var



Kıdem tazminatı hesaplanırken, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre 1 yıl için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemeyeceği belirtildiğinden, dönem kıdem tazminatı tavanı miktarı dikkate alınıyor. Bugün bu tavan her yıl için 4732 lira. Ocak itibarıyla bu tutar 4960 lira seviyesine çıkacak. 10 bin lira maaş da alsanız yıllık ödeme bunu geçemez. Taban ise brüt asgari ücretle sınırlı.

Kim ne kadar tazminat alır?



Peki 2018’de işten ayrılırsanız ne kadar kıdem tazminatı alabilirsiniz? Sizin için hesapladık.