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2018'de işsizlik maaşı ne kadar?

Aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçmiyor

02 Şubat 2018 12:39

İşsizlik maaşı ne kadar ve işsizlik maaşı ne zaman alınır? soruları 2018 asgari ücret zam oranının belli olmasının ardından merak edilmeye başlandı. İşsizlik maaşından, hesaplanan ödenek miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçmiyor.

İşsizlik maaşının üst limiti, 1.318 liradan 1.421 TL'ye yükseldi. En düşükişsizlik maaşı ise 659 lira iken 710 TL oldu.

İşsizlik maaşı ne zaman alınır?

İşsizlik maaşını hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yıl içerisindeki sigorta primi belirliyor. Prim günü arttıkça maaş süresi de artıyor. Buna göre;

600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,
900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,
1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süre ile işsizlik ödeneği veriliyor.

İşsizlik maaşı, işsiz kalan kişinin son dört aydaki ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı olarak hesaplanıyor. Bu kişinin maaşı ne kadar yüksek olursa olsun alacağı işsizlik maaşı asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80’ini geçemiyor.

İşsizlik maaşı kaç ay alınıyor?

Alınacak işsizlik maaşının süresini de ödenen primler belirliyor. Buna göre son 3 yıl içinde 600 gün prim ödeyene 6 ay, 900 gün prim ödeyene 8 ay ve 1080 gün prim ödeyene 10 ay maaş ödeniyor.

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