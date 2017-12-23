2018'de asgari ücret ne kadar olacak?

2018 Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret komisyonunun üçüncü toplantısı dün Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nda (TİSK) yapıldı. Toplantı sonrası Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, Aralık ayının son haftasında Bakanlıkta yapılacak son komisyonla zammın belirleneceğini ifade etti. Milyonlarca çalışan asgari ücrete ne kadar zam yapılacak merak ediyor.

MİLYONLARCA çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı ile ilgili sendikalar ve hükümet arasındaki görüşmeler devam ediyor. 2018 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari maaşa ne kadar zam yapılması bekleniyor. Asgari Ücret Komisyonu ile hükümet arasında sürdürülen görüşmelerin Aralık ayının son haftası sona ermesi ve açıklama yapılması bekleniyor.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'ndan (TİSK) “Türk-İş'in talebi Türkiye gerçeklerine uygun bir rakam değil” açıklaması geldi. Toplantıda, Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, işçileri temsil eden Türk-İş heyetine Nazmi Irgat, işverenleri temsil eden TİSK heyetine ise Akansel Koç başkanlık etti. Toplantı sonrası tarafların yüzlerindeki gülümseme dikkat çekti. TİSK Genel Sekreteri Koç, “Bizim teklifimizi uygun görüyorlar” şeklinde bir ifadede bulundu.

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder ise Aralık ayının son haftasında Bakanlıkta yapılacak son komisyonla zammın belirleneceğini ifade etti.

Türk-İş'in talebi

ASGARİ Ü Tespit Komisyonu, 2018 yılında geçerli olacak ve yaklaşık 7 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücreti belirleme çalışmalarına devam ederken Türk-İş asgari ücret için taleplerinin 1,893 TL olduğunu açıkladı.

Bakan "Fedakarlık bekliyoruz" demişti



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısında yaptığı açıklamada, “İşçi ve işverenden fedakarlık bekliyoruz. Son 15 yılda asgari ücreti 7,5 kattan fazla artırdık. İşçimizi piyasa koşulları karşısında korumuş olduk. Bu salı itibariyla onaylanan Torba Yasa ile birlikte asgari ücretlilerin vergi dilimi kayıplarını telafi etmiş olduk.” ifadelerini kullanmıştı.

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için vergiler ve kesintiler düştüğünde 1,404 lira olarak uygulanıyor.

Komisyon toplantılarının önümüzdeki günlerde de devam edecek ve 2018 yılında uygulanacak asgari ücretin 31 Aralık 2017 öncesi netlik kazanması öngörülüyor.

TİSK ne istiyor?

2018 maaş zammı için asgari ücretin yılın tamamı yerine altışar aylık dilimler halinde belirlenmesini isteyen TİSK, yeni asgari ücrette enflasyon verileri dışında işsizlik oranları, ekonomik riskler ve rekabet gücünün de dikkate alınması gerektiği görüşünde.

Mevcut askeri ücret ne kadar?

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin 404 lira 6 kuruş; Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net bin 510 lira 87 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücret, yasa gereği beşer işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan AsgariÜcret Tespit Komisyonunca belirleniyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, işveren tarafı adına masaya TİSK oturuyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapılan ilk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanıyor. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlık'ta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın, çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Net bin 404 lira

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt bin 777 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin 404 lira 6 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net bin 510 lira 87 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 2 bin 88 lira 56 kuruşu (işverene maliyet tutarında sosyal güvenlik primindeki yüzde 5 oranındaki indirim dikkate alınmış ve 100 lira/ay teşvik indirimi hariç) buluyor. Bunun bin 777 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 275 lira 51 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 35 lira 55 kuruşunu işverene ait işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.