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Politika

"2018 'Truva Yılı' ilan edilsin"

2018 Truva Antik Kenti’nin Dünya Kültür Mirası kabul edilmesinin 20’nci yılı

13 Şubat 2017 10:35

Çanakkale’de STK’lar 2018 yılının Türkiye çapında 'Truva Yılı' ilan edilmesi için girişimlere başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na proje sunacak turizmciler, açılışa Truva filminde rol alan oyuncuları da davet etmeyi planlıyor.

Hürriyet'ten Ömer Erbil'in haberine göre, 2018 Truva Antik Kenti’nin Dünya Kültür Mirası kabul edilmesinin 20’nci yılı. Son dönemdeki gelişmelerden olumsuz etkilenen turizm sektörü bu tarihi fırsata çevirme hazırlığında.

2018’in tüm Türkiye’de ‘Truva Yılı’ ilan edilmesi ve bu konuda uluslararası çalışmalar yapılmasını isteyen Çanakkaleli sivil toplum kuruluşları (STK), Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kapısını çaldı. Bakan Nabi Avcı’ya projeyi anlatacak turizmciler bakanlığın desteğiyle yurt çapında Truva’ya yönelik kültür-sanat etkinliklerinin yapılmasını isteyecekler.

Planlanan etkinlikler

Yeni Truva Müzesi’nin açılışının ‘Truva Yılı’ ile birlikte uluslararası tanıtımla ve üst düzey katılımla gerçekleştirilmesi.

Truva’yı odağına alan uluslararası bir UNESCO Konferansı düzenlenmesi.

Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi, diğer özel tiyatro ve sanat organizasyonları tarafından Truva temalı oyunların, müzikallerin, dansların sergilenmesi.

Anadolu Ateşi’nin ‘Troya’ gösterisinin dünya genelinde uluslararası turnesinin ‘Truva Yılı’ temasıyla gerçekleştirilmesi.

Antikçağlardan günümüze gelen farklı atletizm branşlarının yer alacağı ‘Uluslararası Truva Oyunları’nın düzenlenmesi.

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ÇanakkaleSTKKültür ve Turizm Bakanlığı

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