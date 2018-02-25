2018 Kış Olimpiyatları sona erdi

23. Kış Olimpiyatları PyeongChang Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen kapanış töreni ile sona erdi. 17 gün süren müsabakaların kapanışı için düzenlenen etkinliğin organizatörleri kapanış seremonisi için "yeni bir dalga" mottosunun tercih edildiğini kaydetti.

Kapanış töreni dans ve ışık gösterileriyle başladı. Ardından oyunlarda yarışan sporcular stada gelerek tribünleri selamladı. Türk bayrağını kayaklı koşu branşında mücadele eden Hamza Dursun, Alman bayrağını ise buz hokeyi oyuncusu Christian Ehrhoff taşıdı.

İki saat süren etkinliğe, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae In, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach, Kuzey Koreli General Kim Yong Chol ve ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump da katıldı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach yaptığı konuşmada Olimpiyatların, müsabakaların "yeni ufku" olduğunu kaydetti. Oyunların yeni kuşakları yeni etkinliklerle tanıştırdığını belirten Bach, dijital teknolojinin ise dünya üzerinde çok daha fazla kişinin Olimpiyatları farklı formlarda izlemesine imkan sağladığını ve müsabakalara rekor sayıda ülkenin katıldığını kaydetti. Bach "Bu nedenle PyeongChang 2018 Kış Olimpiyat Oyunları'nın gerçekten yeni ufukların oyunları olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Bach kapanış töreninin bir parçası olarak Olimpiyat bayrağını bir sonraki Kış Olimpiyatlarına ev sahipliği yapacak olan Çin'in Pekin kenti valisine verdi.

dpa/BW,BS

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