2018 FIFA Dünya Kupası grupları belli oldu

Rusya'da düzenlenecek olan 2018 FIFA Dünya Kupası kura çekimi Moskova'da bulunan Kremlin Sarayı'nda gerçekleşti. Turnuvada toplam sekiz grup yer alacak.

Eski İngiliz milli futbolcu Gary Lineker'in sunuculuğunu yaptığı kura çekiminde, Dünya Kupası'nda mücadele edecek takımların grupları belirlendi.

Rusya'nın ev sahipliği kontenjanı nedeniyle doğrudan katıldığı FIFA Dünya Kupası'nda yer alan 32 takım, 8 gruba ayrıldı.

Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak.

18:57: Kura çekimi tamamlandı. Grupların dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

A GRUBU: Rusya, Uruguay, Mısır, Suudi Arabistan

B GRUBU: Portekiz, İspanya, İran, Fas

C GRUBU: Fransa, Peru, Danimarka, Avustralya

D GRUBU: Arjantin, Hırvatistan, İzlanda, Nijerya

E GRUBU: Brezilya, İsviçre, Kosta Rika, Sırbistan

F GRUBU: Almanya, Meksika, İsveç, Güney Kore

G GRUBU: Belçika, İngiltere, Tunus, Panama

H GRUBU: Polonya, Kolombiya, Senegal, Japonya

18:53: A grubunun kura çekimi tamamlandı. Rusya A grubunda Peru, Mısır ve Suudi Arabistan'a karşı oynayacak.

18:49: İran, Portekiz ve İspanya'nın yer aldığı B grubunda mücadele edecek

18:45: Peru, Fransa'nın bulunduğu C grubunda, Hırvatistan, Arjantin'in bulunduğu D grubunda, Brezilya, İsviçre'nin bulunduğu E grubunda oynayacak.

18:42: İspanya, Portekiz'in bulunduğu B grubunda mücadele edecek.Peru, Fransa'nın bulunduğu B grubunda, Hırvatistan, Arjantin'in bulunduğu D grubunda, Brezilya, İsviçre'nin bulunduğu E grubunda oynayacak.

​18:38: Kura çekimi başladı. İlk çekilişe göre, Rusya A grubunda, Portekiz B grubunda, Fransa C grubunda, Arjantin D grubunda, Brezilya E grubunda, Almanya F grubunda, Belçika G grubunda ve Polonya H grubunda mücadele edecek.

Putin ve Infantino'dan konuşma

Törende Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve FIFA Başkanı Gianni Infantino konuşma yaptı.

Putin: Taraftarları Rusya'ya davet ediyorum

"Hepinize hoş geldin demek istiyorum. Elemeler çok yoğun geçti. Bugün de gruplar belirlenecek. Takımların hangi şehirlerde oynayacakları belli olacak. Unutulmaz izlenimlerle ayrılacak insanlar buradan. Herkes takımını destekleyecek. Buraya gelecek olan futbol temsilcileri, Rus kültürünü tanıma fırsatı bulacaklar. Konukseverliğimizi görecekler. Ülkemizin farklı bölgelerini ziyaret etme şansı bulacak ziyaretçiler. Ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşayacağız. Rusya'ya gelenler bunu bilir. Bütün takımlar ve taraftarlar konuğumuz olacak. Bugüne kadar nesiller boyunca futbolcular, futbolu sevdirdiler. Onlar sayesinde futbol bu kadar popüler. Milyonlarca insan bu turnuvayı izleyecek. Bütün gençlere örnek olacak. Amacımız da futbol ailesini birbirine yakınlaştırmak. Birkaç dakika sonra kura çekilecek. Bu sayede de Dünya Kupası'na ulaşmak için mücadele edecek 32 takımı da burada göreceğiz. Mücadele edecek bütün takımlara başarılar diliyorum. Taraftarları 2018'de Rusya'ya davet ediyorum."

Infantino: Rusya'ya teşekkür ediyorum

"Rusya'ya hoş geldiniz. Size hitap etmek büyük mutluluk. Ben de kura çekimine hoş geldiniz demek istiyorum. Tansiyon yükseliyor. Buradaysak müsebbibi Rusya'dır, teşekkür ediyorum onlara. Dünya Rusya'ya gelecek. Belki de 1 milyarın üzerinde insan bu turnuvayı izleyecek. Rus halkıyla beraber bunu kutluyor olacağız. Halk bunu bekliyor. 11 şehir ev sahibi olacak. Tabii ki birkaç dakika sonra eşleşmelerin ne olacağını göreceğiz. Açılışın yapılacağı stadı göreceğiz. Kim, nerede oynayacak bunu göreceğiz. 32 ülkenin temsilcileri burada. Önümüzdeki yaz da bu mücadeleye katılacaklar."

Eski yıldız futbolculardan İngiliz Gordon Banks, Fransız Laurent Blanc, Brezilyalı Cafu, İtalyan Fabio Cannavaro, Uruguaylı Diego Forlan, Arjantinli Diego Maradona, İspanyol Carles Puyol ve Rus Nikita Simonya'nın da kura çekimine katıldı.

Kaynak: Sputnik