2018 Dünya Kupası'nda sarhoş olan taraftarlar ayılana kadar yatağa bağlanacak!

Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası öncesinde, ev sahibi ülke ilginç bir uygulamayı hayata geçirmeye hazırlanıyor.



Rusya, 2018 Dünya Kupası öncesinde taraftarlara yönelik birtakım önlemler aldı.

Yüksek miktarlarda alkol tüketip olay çıkartan taraftarlara yönelik olarak uygulanacağı söylenen yaptırımların içinde 'ayıltma evleri' de olacak.

Sarhoş olup, kötü davranışlar sergileyen taraftarlar gözaltı merkezlerine toplanıp, soyulacak ve ayılana kadar bir yatağa bağlanacak.

"11 şehirde ayıltma evleri olacak"

Turnuva yönetimine yakın kaynaklara göre, turnuvaya ev sahipliği yapacak 11 şehirde de bu gözaltı merkezlerinden bulunacak.

Rusya'nın şef bağımlılık psikiyatristi Yevgeny Bryun gelişmeleri doğrulayarak; "Ayıltma evleri yeniden açılacak." dedi.

Rusya Sağlık Bakanı Veronika Skvortsova ise, daha önce Sovyetler Birliği döneminde var olan 'ayıltma evleri'nin yeniden açılacağını doğrulayarak; "Buna ihtiyacımız var. Bu bazı insanları tehlikeden uzak tutma şansı verecek. Kimsenin sokakta ölüm saçmasına izin veremeyiz." dedi.

EURO 2016'da Fransa sokaklarında İngiliz ve Rus taraftarlar arasında çıkan çatışmaların ardından, Putin'in aynı sahneleri Moskova'da görmek istemediği ve bu görüntüleri engellemek için ayıltma evlerine önem verildiği belirtildi.