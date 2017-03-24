2018 Dünya Kupası elemelerinde 5. maç; Türkiye - Finlandiya karşılaşması hangi kanalda, saat kaçta?

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu kritik maçında Finlandiya'yı ağırlayacak. Türkiye - Finlandiya maçı bugün saat 20.00'de başlayacak. Antalya Stadyumu'nda İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jesus Gil Manzano'nın yöneteceği karşılaşma TV 8 kanalından canlı yayınlanacak.

Puan durumu

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda beşinci maçlar öncesi puan durumu şöyle:

Takım O G B M A Y P Hırvatistan 4 3 1 0 10 1 10 Ukrayna 4 2 2 0 7 3 8 İzlanda 4 2 1 1 5 6 7 Türkiye 4 1 2 1 5 5 5 Finlandiya 4 0 1 3 3 6 1 Kosova 4 0 1 3 1 12 1

Aday kadro

Türk Milli Takımı'nın Finlandiya maçı aday kadrosunda bulunan futbolcular şunlar:

Volkan Babacan, Cengiz Ünder (Medipol Başakşehir), Onur Recep Kıvrak, Okay Yokuşlu, Olcay Şahan (Trabzonspor), Harun Tekin (Bursaspor), Ahmet Yılmaz Çalık, Selçuk İnan (Galatasaray), Şener Özbayraklı, Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Volkan Şen (Fenerbahçe), Gökhan Gönül, Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun (Beşiktaş), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Ömer Toprak (Bayer Leverkusen), Arda Turan (Barcelona), Güray Vural, Deniz Türüç (Kayserispor), Emre Çolak (Deportivo La Coruna), Serdar Gürler (Gençlerbirliği), Emre Mor (Borussia Dortmund), Yunus Mallı (Wolfsburg), Enes Ünal (Twente).

Manzano'nun yardımcılıklarını Roberto Alonso Fernandez ve Juan Carlos Yuste Jimenez yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Carlos Del Cerro Grande olacak.

Terim'le 132. milli heyecan

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki beşinci maçta yarın Finlandiya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 132. müsabakasına çıkacak.

A Milli Takım'da teknik direktörlüğün yanı sıra yeni dönemde Türkiye Futbol Direktörü sıfatıyla görev yapan Terim, ay-yıldızlı ekipte bir maçlık ilk deneyimi hariç, üçüncü kez görev yapıyor. Milliler, Fatih Terim yönetiminde oynadığı 131 maçta biri hükmen olmak üzere 67 galibiyet aldı. Ay-yıldızlı ekip, Terim'in saha kenarında yönettiği 65'i özel, 66'sı resmi maçlarda 32 kez berabere kaldı, 32 kez de mağlup oldu.

Terim yönetiminde, 3'ü Yunanistan karşısındaki hükmen galibiyetten doğan 196 gol atan milliler, kalesinde ise 137 gol gördü.

Ay-yıldızlı ekip, Fatih Terim'in üçüncü döneminde oynadığı 39 maçın, biri hükmen olmak üzere 24'ünü kazandı, 9'unu yitirdi, 6'sında da berabere kaldı. Milliler, 21'i resmi, 18'i özel bu maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten doğan 60 gol atıp, 36 gol yedi.

Türk Milli Takımı, söz konusu dönemde sadece 7 maçta gol yollarında suskun kalırken, 16 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.

"Antalya'daki serimize devam edeceğiz"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, A Milli Futbol Takımı'nın yenilgi yüzü görmediği Antalya Stadı'nda ağırlayacağı Finlandiya'yı mağlup ederek, bu seriyi galibiyetle taçlandıracağına inancının tam olduğunu bildirdi.

Demirören, Türkiye'nin 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Finlandiya ile yarın Antalya'da yapacağı I Grubu 5. müsabakasına yönelik TFF tarafından hazırlanan maç kitabında "Antalya'daki serimize devam edeceğiz." başlığıyla yer alan yazısında sporseverlere seslendi.

Türk Milli Takımı'nın 2017 yılındaki ilk maçına çıkacağını hatırlatan Demirören, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ardından 2018 FIFA Dünya Kupası Finalleri'nde de yer almak hedefiyle yola çıkan ay-yıldızlı ekibin, Finlandiya'yı, elemelerdeki ilk galibiyetini aldığı Antalya Stadı'nda ağırlayacağını kaydetti.

2015 yılında hizmete açılan Antalya Stadı'nda bugüne kadar toplam 4 müsabaka oynayan millilerin, bunlardan üçünden galibiyetle ayrılıp, birinde berabere kaldığını, mağlubiyet yüzü görmediğini vurgulayan Demirören, "Finlandiya karşısında bu seriyi galibiyetle taçlandırarak devam ettireceğimize ve her milli maçta tribünleri tıklım tıklım dolduran Antalyalı futbolseverlerimizin yanı sıra tüm Türkiye'ye büyük bir mutluluk yaşatacağımıza inancım tam." ifadelerini kullandı.

Yıldırım Demirören, maç kitabındaki yazısında ayrıca şu görüşlere yer verdi:

"İlk karşılaşmamızı 1924 yılında yaptığımız ve ülkemizde ilk kez 1977'de ağırladığımız Finlandiya ile görülebileceği üzere uzun yıllara dayanan bir futbol tarihimiz bulunmakta. Bu vesileyle, Türkiye-Finlandiya karşılaşmasının fair play atmosferinde geçeceğine yürekten inanıyorum. Tarihimizde 14. kez karşılaşacağımız ve ülkemizde 6. defa konuk edeceğimiz Finlandiya A Milli Takımı'na ve Finlandiya Futbol Federasyonu yetkililerine 'hoş geldiniz' der, tüm futbolseverlere keyifli bir futbol akşamı dilerim."

Terim: 2017'ye galibiyetle başlayacağız

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, amaçlarının 2018 FIFA Dünya Kupasında bulunmak olduğunun altını çizerek, "Bu hedeften şaşmak yok." ifadesini kullandı.

Finlandiya müsabakası öncesi maç kitabında "2017ye galibiyetle başlayacağız." başlığı altında görüşlerini aktaran Terim, şunları kaydetti:

"Elemeler başlarken, Türkiyenin 15 yıldır süren Dünya Kupası hasretine son vermeyi hedef olarak seçtik. Güçlükler yaşasak da emellerimizden vazgeçmedik, inancımızı ise hiç kaybetmedik. Bu yüzden diyoruz ki; hedefimiz 2018 Dünya Kupasında bulunmak ve bu hedeften şaşmak yok."

Finlandiya karşılaşmasıyla, gruptaki tüm rakiplerle ilk maçları tamamlamış olacaklarını anlatan Terim, şu görüşleri paylaştı:

"Artık önümüzde birbirinden önemli 6 karşılaşma bulunuyor. Finlandiya ve haziran ayında Kosova ile oynayacağımız iki maçta sahadan 6 puanla ayrılarak eylül ayında başlayacak çiftli maçlara kayıpsız girmek istiyoruz. Kendi sahamızda yapacağımız maçların tamamını kazanmak da olmazsa olmazımız. 2017 yılına galibiyetle başlamak amacındayız ve 24 Mart Cuma akşamı yapacağımız Finlandiya müsabakası, bu öncelikli hedefimizin hayata geçmesindeki ilk sınav."

Bu karşılaşmada en büyük destekçilerinin Antalyada tribünleri dolduracak taraftarlar olacağını belirten Terim, "Antalyanın yeni, modern stadyumunda 2016 yılında oynadığımız 4 maçta da bileğimizin bükülmemiş olmasında, tribünleri son koltuğuna kadar dolduran Antalyalıların coşkusunun da büyük payı bulunuyor. Her zaman ülkemizin birleştirici gücü olmuş milli takımımız da bu desteğe en güzel karşılığı galibiyetle verecektir." değerlendirmesinde bulundu.

"Rakibimiz Finlandiya, Avrupa futbolunda yeniden güçlü konuma gelmek isteyen ve kadrosunda uluslararası tecrübeye sahip futbolcuları barındıran bir takım." ifadesini kullanan Terim, yazısında daha sonra şunları aktardı:

"Fiziğe dayalı, mücadeleci bir futbol oynayan Finlandiya ile Türkiyenin karşılaşmaları her zaman çok çekişmeli geçti. Bu müsabakanın da benzer özellikte olacağını düşünüyorum. Bu vesileyle, Finlandiya Milli Takımını 19 yıl sonra ülkemizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek istiyorum."

Antalya'da 7. kez sahaya çıkacak

Türkiye, Finlandiya müsabakasıyla Antalya'da 7. kez sahaya çıkacak.

Antalya'da daha önce 6 kez oynayan milliler, bu maçların üçünü kazandı, ikisini kaybetti, birinde de berabere kaldı.

Türkiye, Antalya'daki ilk maçını 31 Ekim 1984 tarihinde Antalya Atatürk Stadı'nda yarınki rakibi Finlandiya ile oynadı. Meksika'da düzenlenecek 1986 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki ilk rakip Finlandiya oldu. O günün yetkilileri, Finlandiya'nın soğuk iklim ülkesi olmasını göz önünde tutarak maçı Antalya'nın sıcağında oynatmayı tercih etti. Teknik direktörlüğünü Candan Tarhan'ın yaptığı ay-yıldızlılara karşı Finlandiya, 10. dakikada Ari Hjelm ve 67. dakikada Mika Lipponen'in golleriyle 2-0 öne geçti, Türkiye 77. dakikada İlyas Tüfekçi'nin penaltısıyla farkı bire indirse de 2-1 yenilmekten kurtulamadı.

Milliler, Antalya'daki ikinci maçını 21 Ocak 1998'de Atatürk Stadı'nda Arnavutluk ile yaptı. 1998 Dünya Kupası'na katılamayan ay-yıldızlılar, Mustafa Denizli yönetiminde EURO 2000 Elemeleri'nin hazırlıklarına Arnavutluk'la oynadıkları maçla başladı ve rakibine 4-1 mağlup oldu. Türkiye'nin tek golünü Oktay Derelioğlu attı.

Ay-yıldızlı ekip, Antalya'daki üçüncü maçını, EURO 2016 hazırlıkları kapsamında İsveç ile yaptı. Yeni yapılan Antalya Stadı'ndaki ilk milli karşılaşma olma özelliğini taşıyan maçı A Milli Takım, Cenk Tosun'un golleriyle 2-1 kazandı. İsveç'in golü ise Andreas Granqvist'ten geldi.

Türkiye, aynı statta 29 Mayıs 2016'da Karadağ ile oynadı. Milliler, özel maçı Mehmet Topal'ın son dakika golüyle 1-0 kazandı.

Antalya Stadı'nda 31 Ağustos 2016'da Rusya ile özel müsabakada golsüz berabere kalan milliler, 12 Kasım 2016'da, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Kosova'yı 2-0'la geçti.

Türkiye 26, Finlandiya 99. sırada

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliğinin (FIFA) son açıkladığı sıralamada Türkiye 26, Finlandiya ise 99. durumda bulunuyor.

FIFA'nın mart ayı değerlendirmesinde Türk Milli Takımı, 851 puanla 26. sırada yer aldı. A Milli Takım'ın 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'ndaki rakiplerinden Hırvatistan 1042 puanla 16, İzlanda 875 puanla 23, Ukrayna 798 puanla 31, Finlandiya 342 puanla 99, Kosova ise 135 puanla 164. sırada kendilerine yer buldu.

Mart karnesi

A Milli Futbol Takımı, Finlandiya maçıyla mart ayında 51. kez sahaya çıkacak.

Türkiye, martta yaptığı 50 maçın 21'ini kazandı, 16'sında berabere kaldı, 13 kez yenildi. Yılın üçüncü ayında 67 kez gol sevinci yaşayan milliler, kalesinde 57 gol gördü.

Öte yandan, yarınki maçın tarihi olan 24 Mart'ta daha önce 3 kez karşılaşan Türk Milli Takımı, 2 galibiyet, bir beraberlik aldı. 2001'de Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İstanbul'da Slovakya ile 1-1 berabere kalan milliler, 2007'de Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Atina'da Yunanistan'ı 4-1, 2016'da da özel maçta Antalya'da İsveç'i 2-1 yendi.

Türkiye ile Finlandiya 14. randevuda

2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde I Grubunda oynadığı 4 maçta aldığı 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile 5 puanla 4. sırada yer alan Türkiye, Finlandiya maçının hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdürüyor. Ay-yıldızlılar, rakibi Finlandiya ile 14. kez karşı karşıya gelecek.

Türkiye ve Finlandiya daha önce 13 kez birbirlerine rakip oldular. İlk kez 1924 yılında hazırlık maçında karşılaşan iki takımın mücadelesini ay-yıldızlı takım Zeki Rıza Sporel'in attığı gollerle 4-2 kazandı. A Milli Takım ile Finlandiya, toplamda 13 kez karşı karşıya geldi. İki takım, 9 kez hazırlık maçı, 2 kez 1986 Dünya Kupası Eleme maçlarında, 2 kez de 2000 Avrupa Şampiyonası Eleme maçlarında birbirlerine rakip oldular.

546. maç

A Milli Futbol Takımı, Finlandiya ile yapacağı maçla 546. karşılaşmasına çıkacak.

Türk Milli Takımı, 94 yıllık tarihinde 287'si resmi, 258'i özel maç olmak üzere geride kalan 545 maçta biri hükmen olmak üzere 205 galibiyet, 126 beraberlik ve 214 de mağlubiyet aldı. Milliler bu maçlarda toplam 715 gol atarken, kalesinde 792 gol gördü.

A Milli Takım bugüne kadar 87 farklı ülke milli takımı ile karşılaştı. Milliler 545 maçın 467'sini Avrupalılar, 30'unu Asyalılarla, 23'ünü Amerika kıtası ülkeleri, 22'sini Afrika ülkeleri ve 3'ünü de Okyanusya ekipleri ile mücadele etti.

Türkiye'de Finlandiya'ya karşı galibiyet yok

A Milli Takım, Finlandiya ile Türkiye'de oynadığı 5 maçta galibiyet yüzü göremedi. Kendi sahasında oynadığı 5 maçta rakibine karşı galibiyet alamayan Milliler 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. A Milli Futbol Takımı'nın ev sahibi olarak, Finlandiya karşısında galibiyet almış olarak gözüktüğü tek maç ise 2008 yılında oynanan hazırlık maçı olarak kayıtlara geçti. Ancak bu maç Almanya'da oynandı ve mücadeleyi A Milli Futbol Takımı 2-0 kazandı.

Galibiyetlerde Finlandiya üstün

Bugüne kadar Türkiye A Milli Futbol Takımı ile Finlandiya 13 kez karşı karşıya geldi. Oynanan 13 maçta Finlandiya'nın üstünlüğü göze çarpıyor. Ay-yıldızlı takım, 13 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi aldı.

24 Mart tarihinde hiç kaybetmedik

Milli Takımımız, Finlandiya ile karşı karşıya geleceği 24 Mart gününde geçmişte oynadığı üç maçta da yenilgi yüzü görmedi. Ay-yıldızlılar, 24 Mart'ta oynadıkları üç maçtan iki galibiyet, bir de beraberlikle ayrıldı. İlk 24 maçında 2001'de İstanbul'da Slovakya ile berabere kalan milliler, 2007'de Atina'da Yunanistan'ı 4-1'le skor ile mağlup etti, 2016'da da Antalya'da İsveç'i 2-1 yendi.