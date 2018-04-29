2017'nin yıldızı Bitcoin yeni yıla kötü başladı

2017'nin ekonomide en çok konuşulan konu başlıklarından biri olan dijital para birimi bitcoin, yeni yıla düşüşle başladı.

Balon mu yoksa iyi bir yatırım aracı mı tartışmaları devam ederken bitcoin, yeni yılın ilk gününde cuma günkü kapanışa göre yüzde 4,8 düşerek 13 bin dolar seviyesine indi.

Böylece bitcoin 2015 yılından beri ilk defa yeni bir seneye düşüşle başlamış oldu.

2017'nin ilk gününde yüzde 3,6 yükselen bitcoin, tüm yıl boyunca yükseliş eğilimini sürdürmüştü.

2017'nin başında 1.000 dolar seviyesindeyken yılın sonuna doğru 20 bin dolar seviyesini zorlayan bitcoin son zamanlarda dalgalı bir performans seyretmişti.

Bitcoin 2017'yi 14 bin dolar seviyesinden kapattı.

Kripto para biriminin bu yükselişine gözünü kapayamayan Wall Street'te ise vadelileri işlem görmeye başlamış durumda.

Bitcoin'in yükselişine paralel olarak diğer dijital paralar da 2017'de yükseliş gösterdi.

Geçen yılın en çok değer kazanan dijital parası ise yüzde 36.018 yükselen Ripple oldu.

Bitcoin geliştiricileri tarafından 2012 yılında California'da kullanıma açılan Ripple, New York Times'ın alıntıladığı bazı uzmanlara göre bitcoinin en olası halefi olarak gösteriliyor.

Bitcoin ile beraber diğer dijital paraların nasıl bir seyir izleyeceği ise merakla bekleniyor.

Son olarak Amerikalı siyasetçi ve iş adamı David Stockman, CNBC kanalına yaptığı açıklamada, bitcoinin 'salak spekülatörler tarafından yükseltildiğini, inanılmaz bir şekilde düşeceğini' öngördü.