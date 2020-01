2017'de en az 1119 işçi yaşamını yitirdi!

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, 2017 yılının iş cinayetleri raporlarını açıklamaya devam ediyor. Rapora göre Temmuz ayında en az 205, yılın ilk yedi ayında ise en az 1119 işçi yaşamını yitirdi.

Sol'da yer alan habere göre, 6331 Sayılı İSG Yasası çıktıktan sonraki iş cinayetleri şöyle;

2013 yılının ilk yedi ayında en az 627 işçi,

2014 yılının ilk yedi ayında en az 1139 işçi,

2015 yılının ilk yedi ayında en az 982 işçi,

2016 yılının ilk yedi ayında en az 1108 işçi,

2017 yılının ilk yedi ayında ise en az 1119 işçi yaşamını yitirdi.

Temmuz ayında yaşamını yitiren 205 emekçinin 163’ü işçi, memur statüsünde çalışan ücretlilerden; 30’u çiftçilerden/küçük toprak sahiplerinden ve 12’si esnaflardan olmak üzere 42’si kendi nam ve hesabına çalışanlardan oluşuyor.

Temmuz ayında iş cinayetlerinin işkollarına göre dağılımı şöyle;

Temmuz ayında iş cinayetlerinin nedenlerine göre dağılımı şöyle;

Trafik, Servis kazası nedeniyle 49 işçi; Yüksekten Düşme nedeniyle 41 işçi; Ezilme, Göçük nedeniyle 31 işçi; Şiddet nedeniyle 24 işçi; Elektrik Çarpması nedeniyle 18 işçi; Kalp Krizi, Beyin Kanaması nedeniyle 11 işçi; Zehirlenme, Boğulma nedeniyle 8 işçi; Patlama, Yanma nedeniyle 3 işçi; Nesne Çarpması, Düşmesi nedeniyle 2 işçi; İntihar nedeniyle 1 işçi; Kesilme, Kopma nedeniyle 1 işçi ve diğer nedenlerden dolayı 16 işçi yaşamını yitirdi.

2017 / Temmuz ayında yaşamını yitirenler:

Sultan Akay, Fatma Diril Şensoy, Hüseyin Beyaztaş, Said Mehdiyev, Veysel Çezik, Ceylan Kanarya, Tahsin Can Korkut, Yusuf Doğan Apucu, Hasan Dursun, Hamide Beygirlioğlu, Mustafa Tomaki, Hacı Ali Çıracı, Samettin Kul (Yakupoğlu), Mehmet Kuru, Hasan Giyasettin Yılmaz, Hasan Karakaya, Erol Demir, Mehmet Çolak, Mustafa Açıkgöz, Tayip Fidan, Hüseyin Tokçoban, Erkan Yanar, Kenan Sevgeç, İbrahim Zengin, Adem Altun, İsmet Altın, Muhammed Ali Şahin, Ramazan Eken, Betül Kazan, Ali Çallı, Ferhat Atilla, Erdoğan As, Zeki Serçe, Ayfer Uçar, Gülender Akkaş, Nurettin Gözükmez, Mustafa Tüfekçioğlu, Feride Tüfekçioğlu, Nuri Üstüner, Nuri Üstüner, Emine Koçak, Faruk Yıldırım, Süleyman İmal, Ozan Diz, Talat Tezcan, Mehmet Yorgun, Hakan Köşker, Arif Atçı, Ramazan Zurnacı, Ramazan Aksöz, Ramazan Bulut, Şükrü Arslan, Saniye Demir, Enver Erdenk, Kenan Kulakçı, Oğuz Demir, Yılmaz Yiğit, Murat Gümüş, Mustafa Gümüş, Fehmi Kaya, Faruk Kaya, Emre Halil Arslan, Göksel Tosun, Arif Okul, Gahraman Gahramanov, İrfan Uz, Yakup Özbek, Oğuzhan Bayrak, Selim Yaman, Bayram İncekara, Tahir Ural, Mehmet Yiğit, Osman Gökşin, Köksal Yıldırım, Kaya Ersöz, Hatice Sevci, İsa Özdemir, Özgür Aksoy, Niyazi Ateş, Mustafa Parça, Nurettin Çökelez, Hasan Özcan, Ferzan Balta, Osman Arıkoğlu, Kayhan Bakımcı, Ersin Adsaz, Ali Andı, Sedat Aydoğdu, Önder Karadağ, Mustafa Özmen, Mehmet Yavuz, Sercan Tuncar, Mustafa Karapınar, Nihat Aykum, Cevat Köseoğlu, Hasan Korkmaz, Zeki Ekşi, Hasan Taşpınar, Metin Ak, Mehmet Adem Uçak, Ramazan Erol, Yunus İnci, Ali Osman İlipınar, İbrahim Çobanoğlu, Ahmet Pir (Tahhan Feras), Numan Çiçek, Kemal Akdeniz, Tuğrul Şahin, Kurtça Mehmet Seven, İsmail Kayar, Muhammed Mustafa Küpeli, Veysel Nemutlu, Arif Marangoz, Mehmet Yılmaz, Cihad Elhamid, Ammar Muhammed Ali, Mehmet Salih Tekşut, Muharrem Çoban, Koray Yurtsever, Osman Akgün, Dursun Doğan, Sadık Aktaş, Hüseyin Kartal, Harun İbişoğlu, Emre Sincar, Erol Gülbahçe, Hakan Arı, Zafer Yıldız, Hikmet Akdeniz, Serhat Şahin, Emre Kocagöz, Hasan İke, Müzbah Cengiz, Selman Külte, Dursun Ercan, Harun Kaya, Hacı Ceylan, Kadir Beser, Nevzat Güneş, Edip Erdoğan, Serkan Tekin, Ahmet Yıkıcı, Fatih Deniz, Güven Türkmen, M.Y., Gökhan Yaman, İsmail Şan, Süleyman Dorudemir, A.Ö., Tayfur Karaç, Abdulbaki Karaç, Mehmet Nuri Çiçek, İrfan Topal, Emrah Öztürk, Fehmi Yardımcı, Şaban Güneşsu, Mustafa Piştav, Adem Aksoy, İbrahim Tekbaş, Ender Dölgen, Bayram Malkoç, Halil Y., Vedat Erol, Kadir Arabacı, Rüstem Aslan, Hasan Akıl, İsmail İnatoğlu, Furkan Say, Ali Osman Duvar, Ersin Ünlü, Hidayet Eren, Bülent Erdem, Atakan Karaduman, Ehlivan Bayrampınar, Pelin Bahar Kaya, Abdullah Kaçan, Hakan Sak, Hakan Çalışkan, Zeki Ateş, Burak Bülbül, Ertuğrul Taciroğlu, Erkan Kurşun, Ramazan Birgül, Battal Yıldız, Seçkin Pazarlı, Zeynel Şimşek, İdris Büyükdönmez, Hasan Patır, Nurullah Metin, Emine Aksu, Ayhan Işık, Ercan Bozkır, Selahattin Arslan, Cemal Saçu, Musa Bilgin, Hasan Erdoğan, Ahmet Yıldırım, Yunus Topyıldız, Melih Diğrek, Hüseyin Avcı, Arif Akın, Dilek Temur, Orhan Can, Nurullah Yılmaz