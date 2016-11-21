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Politika

2017 Yılı Bütçesi, Plan ve Bütçe Komisyonunda

CHP İzmir Milletvekili Musa Çam, komisyona, üzerinde; "Soma 301", "Ermenek 18", "Şirvan 16" yazılı kırmızı baretle geldi

21 Kasım 2016 16:41

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bağlı kurumların 2017 yılı bütçesinin görüşülmesine başlandı.

AKP Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplanan komisyonda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Mesleki Yeterlilik Kurumu, Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Devlet Personel Başkanlığı, Türkiye İş Kurumu ve Sosyal Güvenlik Kurumunun bütçeleri ele alınacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, bakanlığın bütçesine ilişkin sunumuna başladı.

CHP İzmir Milletvekili Musa Çam, komisyona, üzerinde; "Soma 301", "Ermenek 18", "Şirvan 16" yazılı kırmızı baretle geldi.

Çam, komisyon salonunun duvarına "Şirvan, kader değil cinayet" yazısı ile Şirvan'daki maden kazasında toprak altında kalan 16 işçinin isimlerinin yer aldığı döviz astı.

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