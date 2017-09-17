'2017 Türkiye Milli Model Uçak Serbest Uçuş Şampiyonası' Gölbaşı'nda yapıldı

Mehmet DEMİR/GÖLBAŞI (Ankara), (DHA)- TÜRK Hava Kurumu (THK), Gölbaşı Belediyesi ve Yenimahalle Sportif Havacılık Kulübü\'nün ortaklaşa düzenlediği \'2017 Türkiye Milli Model Uçak Serbest Uçuş Şampiyonası\' Gölbaşı\'nda gerçekleştirildi. Şampiyonada, Türkiye\'nin dört bir yanından model uçak severler bir araya geldi.

Gölbaşı Yavrucak Köyü mera alanında gerçekleştirilen programa Belediye Başkanı Fatih Duruay, THK Genel Sekreteri Salim Kaya, Yenimahalle Sportif Havacılık Kulübü Başkanı Necdet Ergin, Gölbaşı Belediye Spor Kulubü Başkanı Hayati Çal, THK Teftiş Kurulu Başkanı Yücel Zengin ile çok sayıda vatandaş katıldı. Türkiye\'nin dört bir yanından model uçak severleri bir araya getiren \'2017 Türkiye Milli Model Uçak Serbest Uçuş Şampiyonası\'nda bugün \'Motorlu Yamaç Paraşütü\' ve \'Yelken Kanat\' gösterileri de yapıldı.

Yarışmaya 96 model uçak yarışmacısı, 26 hakem, toplam 156 kişi katıldı. Pilotlar F1A, F1B, F1H ve P30 gibi farklı görevlerin oluşturduğu 4 farklı klasmanda ferdi, takım ve junior kategorilerinde değerlendirildi. Model uçak tutkunlarının yarıştığı yarışmanın ardından dereceye giren yarışmacılara kupa ve madalyaları Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, THK Genel Sekreteri Salim Kaya, Yenimahalle Sportif Havacılık Kulübü Başkanı Necdet Ergin, Gölbaşı Belediye Spor Kulubü Başkanı Hayati Çal tarafından taktim etti.

Programda konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, gençlerin bu spor dalına yönelmeleri için desteklerini sürdüreceklerdini söyledi.

THK Genel Sekreteri Salim Kaya ise konuşmasında, \"Kurum olarak amatör hava sporlarının her branşında hem eğitimler veriyor, hem de ulusal ve uluslar arası şampiyonalar düzenliyoruz. Bu şampiyonalara sporcular da gönderiyoruz. Her koşulda ve her ortamda sporcuya ve sportif havacılık kulüplerini destekleme kararlılığımızı sürdürüyoruz\" diye konuştu. Program sonunda Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay’a THK Genel Sekreteri Salim Kayateşekkür plaketi taktim etti.



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