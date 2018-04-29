2017 İngiltere Seçimleri: Bilmeniz gereken 11 şey

İngiltere'de dün geceki genel seçim karmaşasında gözden kaçmış olabilecek 11 önemli ve biraz da eğlenceli olayı derledik.

İskoç Ulusal Partisi (SNP) dün gecenin en büyük yenilgilerini alanlardan biriydi.

İskoçya'nın 2007-2014 yılları arasındaki ilk başbakanlığını yapan eski lider Alex Salmond, koltuğunu Muhafazakar Parti'nin adayına kaybetti.

SNP'nin İngiltere Parlamentosu'ndaki temsilcisi Angus Robertson da koltuğunu Muhafazakarlara kaybetti.

Liberal Demokratlar'ın eski lideri ve eski başbakan yardımcısı Nick Clegg de düşüş yaşayanlardan 12 yıl boyunca koruduğu milletvekilliği koltuğunu İşçi Partisi'nin adayına kaybetti. Ancak gidişi herkesi şoke etmiş gibi görünmüyor. "Nick Clegg kim?" sorusu dün gene Google'da en çok aranan sorulardan biriydi.

1997'den beri ilk kez bu kadar yüksek oranda sandığa gidildi. Seçimlere katılım oranı yüzde 69 oldu.

İşçi Partisi'nin genç seçmenleri sandığa giderek oy vermeye ikna ettiği gözüküyor.

Siyaset Bilimci John Curtice'e göre, 18-24 yaş arasındaki gençlerin büyük çoğunluğu İşçi Partisi'ne oy verdi.

Genç nüfusun yüksek olduğu yerlerde seçime katılım oranı arttığı ve bu bölgelerde oyların İşçi Partisi'ne gittiği gözüküyor.

Rekor sayıda kadın milletvekili seçildi. Bu seçimlerde 200 kadın milletvekili Parlamento'ya girdi. 2015 genel seçimlerinde bu rakam 196 idi.

Bu yıl kadın adayların oranı 2015 seçimlerine göre yüzde 4 artarak yüzde 30'u buldu.

Ancak aday olan kadınların sayısı bin 36'dan 983'e geriledi.

Başbakan May korkunç bir gece geçirmiş olabilir ama İskoç Muhafazakar Partisi lideri tartışılabilir olmakla birlikte İngiltere'nin yakın siyasi tarihindeki en büyük başarılardan birine imza attı.

İskoç Muhafazakarları, 1997'de zamanın İşçi Partisi lideri Tony Blair tarafından silinmişlerdi ve 2015 seçimlerinde İskoçya Ulusal Partisi ülke parlamentosunda 59 sandalyeden 56'sını aldıklarında parlamentoya kılpayı girebildi. Partinin tek milletvekili birkaç yüz oy almıştı.

Ancak şimdi geri döndüler. Muhafazakarlar İskoçya'da 13 koltuk aldılar- 1983'ten beri partinin İskoçya'daki en büyük başarısı. İskoçya Ulusal Partisi ise 34 sandalye kazandı.

Sunderland tarihi olarak sonuçlarını en hızlı sayan ve ilan eden seçim bölgesiydi. Bu seçimde ise birinciliği komşusu Newcastle Central'e kaptırdı.

Preet Kaur Gill, Birmingham Edgbaston seçim bölgesinin sandalyesini İşçi Partisi'ne geri kazandırarak, İngiltere'nin ilk Sih kadın milletvekili oldu. 6 bin 917 oy alan 44 yaşındaki Kaur Gill, siyasete olan ilgisinin babasından geldiğini söyledi.

Birmingham Edgbaston seçim bölgesinde 1953'ten beri kadın adaylar kazanıyor.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkış (Brexit) seçimlerinde AB'de kalma yönünde kampanya yapan İşçi Partisi seçimlerde başarı gösterdi.

Muhafazakar Parti, AB'den ayrılma yanlısı seçim bölgelerinde sandalye sayısını artırdı, ancak İşçi Partisi kadar değil.

İşçi Partisi'nin lideri gecenin harika bir gece geçirmiş olabilir, ancak 'çak bir beşlik' hareketi üzerinde çalışması gerekiyor.

Gölge Dışişleri Bakanı Emily Thornberry, Jeremy Corbyn'in eli fazla uzağa gidince göğsüne bir tokat yedi.

May, seçim bölgesi Maidenhead'de 249 oy alan Lord Buckethead'e (Lord Kovakafa) karşı yarıştı. Bu ilk milletvekili olmaya çabalayışı değildi. 1987'de Lord Buckethead, Finchley seçim bölgesinde Margeret Tatcher'a karşı seçime girmişti ve 131 oy almıştı. 1992'de ise zamanın başbakanı John Major'a karşı.

Londra'nın Richmond Park bölgesinde Muhafazakar ve İşçi Partisi adayları arasında yarış çok çekişmeli geçti, iki aday arasında 45 oy fark vardı. Oylar iki kere sayıldı.

Ancak İskoçya'da yarış daha da kızıştı. İskoçya Ulusal Partisi, Fife North East bölgesinde oyları sadece iki farkla kazandı.