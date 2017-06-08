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Eğitim

2017 ALES ilkbahar dönemi sonuçları açıklandı

ÖSYM, resmi sitesinde ALES 2017 ilkbahar sonuçlarını açıkladı

08 Haziran 2017 19:45

ÖSYM tarafından 7 Mayıs 2017 tarihinde yapılan ALES sonuçları açıklandı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada ALES sonuçlarının 8 Haziran'da (bugün) açıklanacağı duyurulmuştu.

Adaylar diğer sınavlara oranla ALES'in daha geç açıklanmasına tepki gösterirken ÖSYM'den bu konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

2017 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı İlkbahar Dönemi (ALES 2017) sonuçlarını adaylar ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ internet sitesinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.
 

ALES puanı kaç yıl geçerli?

 

Sınavın yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl geçerliliği vardır. Başvurularınızda geçerlilik süresi içinde en yüksek ALES puanınızı kullanabilirsiniz.

 

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