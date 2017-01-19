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15 Temmuz Darbe Girişimi

2016'nın YAŞ kararlarını imzaya sunan albay, tanık olarak verdiği ifadede "Hocam" dedi, 'FETÖ'den tutuklandı

Albay, 'FETÖ' hakkında "Terörist grup ifadesi bile az kalır" demişti

19 Ocak 2017 10:38

2016 yılı YAŞ kararlarını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasına sunulması sırasında çekilen fotoğrafla dikkat çeken Kurmay Albay Fehmi Atuk’un 24 Temmuz tarihinde tanık olarak verdiği ifade sırasında, savcıya "Hocam" diye hitap etmesi, çelişkili açıklamalarda bulunması şüphe uyandırdı. Savcının talimatıyla Genelkurmay Başkanlığı’ndaki kamera kayıtlarının ayrıntılı incelenmesi üzerine darbecilerle irtibatlı olduğu ileri sürülen Atuk, tutuklandı.

Çelişkili ifadeler verdi

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanlığı’na bağlı Tayin Dairesi'nde Kurmay Şube Müdürü olarak görev yapan Kurmay Albay Fehmi Atuk, darbe girişimine ilişkin soruşturmada 24 Temmuz’da, Cumhuriyet Savcısı Ali Alper Saylan’a tanık olarak ifade verdi. Atuk, ifadesi sırasında savcıya “Hocam” diye hitap ederek, çelişkili beyanlarda bulundu.

Tanıktı, şüpheli oldu

Bu durumdan şüphelenen Savcı Saylan, Atuk’un durumunun incelenmesini talimatı verdi. Genelkurmay Karargâhı’nda kamera kayıtları üzerinde yapılan ayrıntılı incelemede, Atuk’un 15 Temmuz gecesi darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı Karargâhında ve darbecilerle iletişim halinde olduğu, beraber hareket ettiği belirlendi. Atuk, Cumhuriyet Savcısı Musa Yücel’in talimatıyla 11 Ağustos’ta gözaltına alınarak tutuklandı. Atuk’un odasında yapılan aramada, çok sayıda personelin uzak akrabalarına ilişkin fişlemelere ulaşıldığı iddia edildi.

"Terörist ifadesi az kalır"

Atuk’un, 19 Temmuz’dan 9 Ağustos tarihine kadar Genelkurmay Başkanlığı'nda görevini sürdürdüğü de tespit edildi. Atuk, 2016 YAŞ toplantısına ilişkin kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasına sunulmasına ilişkin fotoğrafta da yer aldı.

Atuk, 11 Ağustos tarihinde verdiği ifadesinde ise 'FETÖ' ile herhangi bir ilişkisi ve irtibatının bulunmadığını belirterek “Kendi halkının üstüne mermi atan gruba terörist grup ifadesi bile az kalır” dedi.

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