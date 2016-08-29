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Kültür-Sanat

2016'nın fiyasko 10 filmi belli oldu

Coen kardeşlerin "Hail Ceaser"i listede en kötü 9. film oldu

29 Ağustos 2016 18:13

Business Insider, 3'te 2'sini geride bıraktığımız 2016'nın en az gişe yapan ve haliyle fiyasko olarak adlandırılabilecek filmlerini açıkladı. İşte gişede yapımcısının yüzünü güldüremeyen 10 film.

 

10. "The 5th Wave" - 34.9 milyon dolar

9. "Hail, Caesar!" - 30 milyon dolar

8. "Zoolander 2" - 28.8 milyon dolar

7. "The Finest Hour" - 27.5 milyon dolar

6. "Whisky Tango Foxtrot" - 23 milyon dolar

 

5. "Keanu" - 20.5 milyon dolar

4. "Ben-Hur" - 13.4 milyon dolar (Hala vizyonda)

3. "Pride and Prejudice and Zombies" - 10.9 millyon dolar

2. "Popstar: Never Stop Never Stopping" - 9.4 milyon dolar

1. "The Brothers Grimsby" - 6.8 milyon dolar

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