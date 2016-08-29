2016'nın fiyasko 10 filmi belli oldu

Business Insider, 3'te 2'sini geride bıraktığımız 2016'nın en az gişe yapan ve haliyle fiyasko olarak adlandırılabilecek filmlerini açıkladı. İşte gişede yapımcısının yüzünü güldüremeyen 10 film.
10. "The 5th Wave" - 34.9 milyon dolar
9. "Hail, Caesar!" - 30 milyon dolar
8. "Zoolander 2" - 28.8 milyon dolar
7. "The Finest Hour" - 27.5 milyon dolar
6. "Whisky Tango Foxtrot" - 23 milyon dolar
5. "Keanu" - 20.5 milyon dolar
4. "Ben-Hur" - 13.4 milyon dolar (Hala vizyonda)
3. "Pride and Prejudice and Zombies" - 10.9 millyon dolar
2. "Popstar: Never Stop Never Stopping" - 9.4 milyon dolar
1. "The Brothers Grimsby" - 6.8 milyon dolar