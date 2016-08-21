2016'da son 137 yılın en sıcak temmuz ayı yaşandı

ABD'nin Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nde çalışan uzmanlar, geçtiğimiz temmuz ayının son 137 yılın en sıcak Temmuz ayı olduğunu açıkladı.

ABD'nin Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi tarafından yayınlanan rapora göre, sıcaklıklar 15 yıldır yükselişte. Raporda, "Her zaman olduğu gibi Temmuz ayları küresel sıcaklığın en yüksek olduğu ay. Bu sefer de şaşırtmadı" ifadeleri kullanıldı.

Al Jazeera Türk'te yer alan habere göre, 20 yüzyılda ölçülen Temmuz ayı sıcaklıklarını 0.87 derece daha üstünde sıcaklık kaydedildi.

2016 yılı Temmuz ayı, geçen yıla göre 0.11 derece yükseldi.

Bu yılki rapor, öncekilere göre daha kapsamlı.

İlk kez Endonezya, Asya'nın güneyi ve Yeni Zelanda'daki sıcaklıklarla ilgli gözlemler de ortalama sıcaklık hesaplanırken ölçüme katıldı.

Körfez ülkelerinde ise durum alarm veriyor.

Kuveyt'de sıcaklıklar 45 dereceyi buldu.

Rapor, "Temmuz 2016'nın en yüksek sıcaklığı Mitribah, Kuveyt'te ölçüldü. Burada sıcaklık 52 dereceyi aştı" bilgisi verildi.

Bahreyn'de ise 1902'den beri en yüksek sıcaklık kaydedildi.

Ülkede hava ortalam 37 derece oldu.

Yeni Zelanda, İspanya ve Hong Kong'da da normalin üstünde sıcaklıklar kaydedildi.