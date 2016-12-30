2016’da öğrendiğimiz 33 bilimsel gerçek

Güneş sisteminde dokuzuncu bir gezegen olabilir, penis kemiği insanlar tek eşli yaşamaya başladıktan sonra kaybolmuş olabilir, ebeveynleri eğitmek otizm şiddetini azaltıyor... İşte Yeşilist'in derlemesiyle 2016'da öğrendiklerimiz:

1- Einstein’ın teorilerinde bahsettiği ağırlık dalgalarının varlığı, bilim insanları tarafından ispatlandı.

2- Yalnızca 4 ışık yılı uzağımızda Dünya benzeri bir gezegen bulunuyor.

3- Bir bilgisayar Go oyununun dünya şampiyonunu yenebilir.

4- Zika virüsü, mikrosefali adlı beynin düzgün gelişmesini engelleyen hastalığa sebep olabilir.

5- Zürafaların tek bir tür olmadığı, 4 farklı zürafa türü olduğu ortaya çıktı.

6- Britanya’da yaşayan bazı sincaplarda Orta Çağ’daki insanlarda görülen cüzzam hastalığına rastlandı.

7- Tanzanya’da 54 milyar küplük helyum gazı rezervi bulunuyor.

8- Yunan adalarından birinde doğal yollarla oluşmuş bir kaya grubu, su altında kayıp bir şehir görünümüne sahip.

9- 400 yaşında olduğu tahmin edilen, yavaş hareket eden dev bir köpekbalığı bulundu.

10- Penis kemiği olarak bilinen baculum, insanlar tek eşli yaşamaya başladıktan sonra kaybolmuş olabilir.

11- Bilinen en büyük asal sayı 274,207,281 Bu sayı bir önceki rekor sayıdan 5 milyon hane daha fazla.

12- Güneş sisteminde Dünya’nın 10 katı büyüklükte ve yörüngesi Neptün’den ortalama 20 kat daha uzakta olan dokuzuncu bir gezegen olabilir.

13- Dünya’nın, adı (469219) 2016 HO3 olan ikinci bir Ay’ı (daha doğrusu çeyrek uydusu)bulunmakta.

14- 99 milyon yıl önce küçük bir ejderha, kuyruğunu ambere kaptırmış ve kuyruk tüyleri günümüze kadar ulaşmış durumda.

15- Plüton’un atmosferi bizim düşündüğümüzden daha yoğun ve soğuk.

16- Bu cüce gezegenin kalp şeklindeki yüzeyinde de birbirine hiç benzemeyen araziler bulunuyor.

17- 1,7 ve 3,2 milyon yıl önce bazı yıldızlar Dünya’nın çok yakınında süpernova gerçekleştirdiler.

18- Kayıp uzay gemisi Philae’nin kalan son parçası 67P/Churyumov-Gerasimenko, büyük bir kayanın gölgesinde bulunuyor.

19- 320 ışık yılı uzaklıkla 3 Güneş’e sahip dev bir gezegen bulunuyor.

20- Yavru ördekler ‘aynı’ ve ‘farklı’ konseptlerini ayırt edebilirler.

21- Tüysüz köstebek fareleri kansere tamamen bağışıklık sahibi değiller.

22- Tardigradlar 30 yıl boyunca dondurulduktan sonra yaşamlarına devam edebilirler.

23- Morina balıkları bölgesel olarak farklı aksanlara sahip olabilirler.

24- Klonlanan hayvanlar geç yaşlara kadar sağlıklı bir şekilde büyüyebilirler. Dolly’nin 4 klonu da ciddi hiçbir hastalığa yakalanmadan yaşlandılar.

25- Son 20 yılda İngiltere ve Galler’deki bunama oranları düşüş gösterdi.

26- Londra gibi büyük şehirlerde bisiklete binmek, hava kirliliğinin olumsuz etkilerini yok ediyor.

27- Ebeveynlere otizmli çocuklarla farklı etkileşim yollarını öğretmek, otizmin şiddetinde azalma sağlıyor.

28- Küfretmek, sözük hazinesinin darlığına işaret etmek zorunda değil.

29- Gezegenimizde yaşayan insanların üçte biri, bulundukları yerden Samanyolu’nu göremiyorlar.

30- Dinazorların yok olmasına sebep olan şey muhtemelen isti.

31- Karbondioksit, İzlanda’daki yer altı volkanik kayalarıyla birleştiğinde taşa dönüşüyor.

32- En saf ve büyük elmaslar Dünya yüzeyinin yüzlerde kilometre altındaki sıvı metallerin içerisinde oluşmuş.

33- Antartika’daki ozon tabakasındaki hasar iyileşiyor.