2016'da hangi televizyon kanalı ne kadar izlendi?

Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu, televizyon kanallarının reytinglerini ölçen Kantar Media'nın 2016 yılına dair verilerinin belli olduğunu aktardı. Kantar Media'nın verilerine göre, "ATV, Total Tüm Gün, Total Prime Time ve reklamcıların önemsediği 20 + ABC1’i 2016’nın birincisi olarak tamamladı. 20 + ABC1 - Prime Time ve AB Prime Time’da “Yılın en çok izlenen kanalı” TV8. Kanal D, AB Tüm Gün’de 2016’yı birinci bitirdi. Star TV, Show TV, FOX ve TRT1 hiçbir kulvarda 'Yılın en çok izlenen kanalı' olamadı"

Ali Eyüboğlu'nun "2016'da hangi TV kanalı ne kadar izlendi?" başlığıyla yayımlanan (4 Ocak 2017) yazısı şöyle:

Televizyon kanallarının reytinglerini ölçen Kantar Media’nın 2016 yılına dair verileri belli oldu.

Buna göre ATV, Total Tüm Gün, Total Prime Time ve reklamcıların önemsediği 20 + ABC1’i 2016’nın birincisi olarak tamamladı.

20 + ABC1 - Prime Time ve AB Prime Time’da “Yılın en çok izlenen kanalı” TV8...

Kanal D, AB Tüm Gün’de 2016’yı birinci bitirdi.

Star TV, Show TV, FOX ve TRT1 hiçbir kulvarda “Yılın en çok izlenen kanalı” olamadı.

"İstanbul markasını sessizliğe hapsetme"

Turizm Restaurant Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği’nin (TURYİD) Reina’daki terör saldırısı için yaptığı sessiz yürüyüşü izledim.

Gastronomi sektöründen birçok insanın katıldığı yürüyüş sonunda Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli belediye başkanları TURYİD temsilcileriyle birlikte Reina’nın önüne karanfil bıraktı.

Yürüyüşü, protesto amacıyla değil, Reina’ya destek için yaptıklarını vurgulayan TURYİD Başkanı Kaya Demirer, şunları söyledi:

“Gün dayanışma günü. Bu toplum, İstanbul gibi bir markayı sessizliğe hapsetmeyecektir. Biz korkmuyoruz. Korku tutsaklıktır. Bizi yalnız bırakmayın. Sinemaya gidelim, alışveriş yapalım, alışkanlıklarımızı değiştirmeyelim, yaşamımıza sahip çıkalım.”