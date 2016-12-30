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Ekonomi

2016'da en çok altın kazandırdı

Altının fiyatı 31,49, doların yüzde 20,86 yükseldi

30 Aralık 2016 22:25

2015 yılını 71.726,99 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi 2016 sonunda 78.138,66 puana yükseldi. Endeksteki yıllık artış 6.411,67 puan ve yüzde 8,94 olarak gerçekleşti.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 2016 yılında yüzde 31,49 arttı. Geçen yılın sonunda 99,70 liradan satılan 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 2016 yılının son işlem gününde 131,10 lira oldu. Böylece, bu yıl yatırım araçları içerisinde en fazla kazandıran altın oldu. 2015 yılını 669,00 liradan tamamlayan Cumhuriyet altınının satış fiyatı bu senenin sonunda 877,00 lira oldu. Cumhuriyet altınının satış fiyatında bu yıl yüzde 31,09 artış kaydedildi.

ABD doları da 2016 yılını önceki yıla göre kazançla kapattı. TL karşısında ABD dolarının yıllık artışı yüzde 20,86'yı buldu. Euro’nun satış fiyatında ise yıllık bazda yüzde 17,16 yükseliş görüldü.

2016 yılında yatırım fonları ortalama yüzde 10,17 kazandırırken, emeklilik fonlarının getirisi ise yüzde 10,88 oldu.

 

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