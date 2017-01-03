2016'da 328 kadın cinayeti işlendi!

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun 2016 yılı raporuna göre, kadın cinayetleri bir önceki yıla göre arttı. 2015’te 303 kadın öldürülürken, 2016’da sayı 328’e yükseldi. Rapora göre, kadın cinayetlerinin yüzde 50’si OHAL döneminde işlendi.

Cumhuriyet'teki habere göre, raporda 2016 yılında kadın cinayetleri sayısında artış olduğu belirtilirken bu cinayetlerin yüzde 50’sinin de 15 Temmuz darbe girişiminden sonra tüm Türkiye’de ilan edilen olağanüstü hâl döneminde yaşandığı belirtildi. 2016’nın ocak ayında Diyanet İşleri Başkanlığı adına fetva veren kurum olarak bilinen Din İşleri Yüksek Kurulu Dini Bilgilendirme Platformu’nun resmi internet sitesine gelen bir soruya "Baba kızına şehvet duyabilir" diye bir cevap vermesi raporda yer alırken ocak ayında öldürülen 36 kadından 24’ünün çocuğu olduğu aktarıldı.

Nedeni belli değil...

Platformun verilerine göre, hayatını kaybeden 328 kadından 34’ü İstanbul’dan. 2’nci sırada Adana gelirken 3’ncü sırada ise Ankara ve İzmir geliyor. Raporda, “Kadınları kim öldürdü?” sorusuna ise cevap sırasıyla şöyle:

"Yüzde 31 koca, yüzde 25 tespit edilemeyen, yüzde 13 tanıdığı bir akraba yüzde 9 ise erkek arkadaş gelirken yüzde 6 eski erkek arkadaş."

Raporda kadınların hangi bahanelerle öldürüldüklerine dair veriler de açıklandı. Yüzdelik verilere göre öldürülen kadınların yüzde 44’ü tespit edilemeyen nedenlerle öldürüldüğü, yüzde 26 kendi hayatına dair karar alma, yüzde 10 ilişkiyi sonlandırma, yüzde 9 evliliği sonlandırma, yüzde 3 başkasına karşı şiddeti engelleme ve şüpheli ölüm, yüzde 2 cinsel saldırıya direnme ve ekonomik nedenlerle öldürülürken yüzde 1’i de homofobik saldırılar sonucu öldürüldüğü belirtildi.