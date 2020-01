2016 bütçesi Meclis’ten geçti

Meclis’te 13 günlük mesainin ardından 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ve 2014 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı oylamaya sunuldu. Her iki kanun tasarısında da 301’i kabul, 129’u red oyu kullanıldı.

2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı kabul edilirken TBMM'de bütçe görüşmelerinin kapanışında AKP ve HDP'li milletvekilleri arasında 'itiş kakışlı' tartışma yaşandı.

Teşekkür konuşması

Başbakan Ahmet Davutoğlu oylama sonrasında Genel Kurul’da teşekkür konuşması yaptı. Bütçenin hayırlı olmasını dileyen Başbakan Davutoğlu her kuruşun son noktasına kadar korunacağını belirtti. Başbakan Davutoğlu kadın milletvekillerinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü de tebrik etti.

Meclisin onurunu korumanın görevleri olduğunu söyleyen Ahmet Davutoğlu, şöyle konuştu; “Hangi görüşten olursak olalım teröre karşı tek vücut olalım. Her ne suretle olursa olsun insan canına kasteden bütün insanlığı öldürmüştür. İnsan canına kastedenlere karşı ortak bir tavırda buluşalım. Ankara saldırısı esnasında Meclis çalışmalarına ara verilmedi. O gün oturumu yöneten Meclis Başkanvekiline teşekkür ediyorum. O gün gösterdiğiniz basiretli tutumu her zeminde göstermek durumundayız. Demokratik hak ve özgürlükler her yerde egemen kılınıncaya kadar terörle mücadelemiz devam edecektir. Bugün Sur’da da operasyonlar bitti. İnşallah her yerde kamu düzeni egemen olacak. Türkiye’nin her yerinde. Hiçbir yerde herhangi bir silahlı güce asla izin verilmeyecek. Hiçbir şehrimizin bir sokağında barikatlar çukurlar mayınlarla oradaki insanlarımınız hayatına sekte vurmaya çalışanlara izin vermeyeceğiz. Bu kürsüde terör olaylarını mazur göstermeye kimse kakmasın. Her şeyi bu kürsünün onuruna yakışır şekilde dile getirelim. Ama asla teröre taviz vermeyelim teröristleri mazur gösterecek tutum içine girmeyelim.”

Anayasa

Darbe anayasasını ve darbe hukukunu bir kenara koyarak her türlü vesayeti reddeden bir anayasa yapma çağrısında bulunan Ahmet Davutoğlu şunları söyledi; “Ön şart getirmeden heybemizde ne varsa anayasa komisyonuna, Genel Kurul’a getirelim. Ama anayasayı yazamamış olmanın vebalini üzerimizde taşımayalım. Biz Ak Parti ve hükümet olarak hiçbir ön şart getirmiyoruz. Ama şu konuda kararımız kesin; milletin beklediği anayasayı öyle ya da böyle yazacağız. Güzel olan bunu hep beraber yazmamız. Bir kez daha çağrıda bulunuyorum.”

Yeni iç tüzük

Meclis kürsüsünün milletin genel davranışları ve erdemini temsil ettiğini vurgulayan Ahmet Davutoğlu, kürsüde kullanılan üsluba dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Başbakan Davutoğlu şu ifadeleri kullandı; “Milletimizin onaylamadığı sözler, ifadeler, üsluplar yer almamalı bu kürsüde. Biz konuşurken 78 milyon bizi dinliyor. Bu meclisin olumlu bir kanaatte milletin huzurunda bulunması için üsluba hoşgörüye dayanan bir tavır olmalı. Görüş ayrımına düşsek de Meclis’te şiddete yer vermeyelim. Farklı kanaatte olsak da hakarete izin vermeyelim. Gelin Meclis iç tüzüğümüzü eleştiriye açık olan, eleştiri makamına her türlü hakkı tanıyan alacak şekilde yeniden yazalım. İç tüzük konusunda daha önce geldiğimiz uzlaşma noktası belli. Meclis yeni anayasa ve yeni iç tüzükle yoluna devam etsin.”

53 madde

Başbakan Davutoğlu, vize muafiyeti için gereken reformları muhalefet partileriyle birlikte hayata geçirmek istediklerini belirterek sözlerini şu şekilde bitirdi; “Vize muafiyetiyle ilgili reformlarda 72 maddeden 53 kaldı. Vize muafiyetini Haziran ayına aldık. Haziran ayına yetişmesi için 1 Mayıs’a kadar bizim 53 maddede reformları tamamlamamız lazım. Bunu hep beraber yapalım. Engellenirse ve gecikirse vebal geciktirenlerin üzerinde kalır. Ak Parti Grubu tek başına çıkarmak için çaba sarf eder.”

Başbakan Ahmet Davutoğlu konuşması sonrasında AKP Başkanvekili Naci Bostancı ile birlikte CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve diğer partilerin grup başkanvekilleriyle tokalaştı.

'Sokağa çıkın' listesi

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, Meclis Genel Kurulu'nda 2016 Yılı Bütçe Kanun Tasarısı'nın kapanış görüşmelerinde AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, HDP sıralarına yönelik "Elimde bir liste var. Bakınız, bazen saz çalan, bazen Kandil'e giden bir Genel Başkan var ya, o Genel Başkanın ve etrafının tam 122 tane sokağa davet metni var. KCK'sı ayrı, PKK'sı ayrı, HDP'si ayrı. Bir daha diyorum; 122 tane 'Sokağa çıkın' daveti var. Siz hangi barıştan bahsediyorsunuz. Bu barış çağrıları değil, savaş çağrıları. 'Sokağa çıkın, Yasin Börü'yü öldürün' diyenler hangi barıştan bahsedecek? 'Sokağa çıkın, Kürtleri öldürün' diyenler hangi barıştan bahsedecek? Barışı kirlettiniz" dedi.

HDP sıralarından Bülent Turan'ın konuşmalarına tepki gösterilirken HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, Turan'dan bu ifadelerini ispatlayamazsa istifa etmesini istedi. Bülent Turan, tekrar söz alarak elindeki listeyi gösterdi. AKP'li Turan, istedikleri taktirde bu listeyi HDP'lilere de verebileceğini söyleyince tartışma başladı. Meclis Başkanı İsmail Kahraman, tartışmanın uzaması üzerine oturuma ara verdi. Bu sırada HDP'li Baluken, AKP'li sıralarına giderek Bülent Turan'la tartışmaya başladı. AKP'li ve HDP'li milletvekilleri arasında itiş kakış yaşanırken AKP'li Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in de araya girerek tansiyonu düşürmeye çalıştığı görüldü.