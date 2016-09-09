2016 TÜBİTAK Ödülleri açıklandı

2016 yılı TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri ile TÜBİTAK-TWAS Teşvik Ödülüne ilişkin değerlendirme çalışmaları sonuçlandı. TÜBİTAK Bilim Kurulu, 2016 yılında 3 Bilim Ödülü, 1 Özel Ödül ve 4 Teşvik Ödülü verilmesini kararlaştırdı.
Tübitak’tan ödüller için yapılan açıklamada şöyle dendi:
''Ülkemizde yaptığı çalışmalarla bilime uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunmuş hayattaki bilim insanlarına verilmekte olan Bilim Ödülü için 2016 yılı ödül miktarı 50.000 TL, altın plaket ve ödül beratından oluşuyor. Bilim Ödülü sahiplerine ayrıca araştırma desteği de veriliyor.
''Bilim Ödülü eşdeğeri olarak oluşturulmuş bulunan Özel Ödül, yurtdışında yaptığı çalışmalarıyla bilime uluslararası düzeyde katkıda bulunmuş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, hayattaki bilim insanlarına veriliyor. Özel Ödül için 2016 yılı ödül miktarı 50.000 TL, altın plaket ve ödül beratından oluşuyor.
''Hizmet Ödülü, Ülkemizdeki bilim ve teknolojinin gelişmesine üstün hizmette bulunmuş kişilere veriliyor. Hizmet Ödülü için hayatta olma koşulu bulunmuyor. Hizmet Ödülü için 2016 yılı ödül miktarı 30.000 TL, altın plaket ve ödül beratından oluşuyor.
''Teşvik Ödülü, yaptığı çalışmalarla bilime gelecekte uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunabilecek niteliklere sahip olduğunu kanıtlamış, ödülün verildiği yılın ilk gününde 40 yaşını geçmemiş hayattaki bilim insanlarına veriliyor. Teşvik Ödülü için 2016 yılı ödül miktarı 20.000 TL, gümüş plaket ve ödül beratından oluşuyor.''
2016 Yılı Bilim, Özel ve Teşvik Ödüllerini Kazananlar Listesi:
Temel Bilimler
Prof. Dr. Oğuz GÜLSEREN
Anabilim Dalı : Fizik / Yoğun Madde Fiziği
Araştırma Alanları : Nanobilim, Hesaplamalı yoğun madde fiziği
Görev Yeri : Bilkent Üniversitesi, Fizik Bölümü
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“Nanobilim ve yoğun madde fiziği alanında nanoteller, karbon nanotüpler ve boya duyarlı güneş pilleri konularındaki konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Bilim Ödülü verilmiştir.
Mühendislik Bilimleri
Doç. Dr. Erkan YÜCE
Anabilim Dalı : Elektronik
Araştırma Alanı : Mikro-elektronik Devreler
Görev Yeri : Pamukkale Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği
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“Elektronik alanında Mikro-elektronik Devre konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Bilim Ödülü verilmiştir.
Sosyal Bilimler
Prof. Dr. Metin HEPER
Anabilim Dalı : Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi
Araştırma Alanları : Türkiye’de: devlet geleneği, demokrasi, laiklik/sekülarizm ve din, etnik sorunlar, asker-sivil ilişkileri, siyasal liderler, siyasal partiler, çıkar grupları ve sivil toplum
Görev Yeri : Bilkent Üniversitesi
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“Siyaset Bilimi alanında genel olarak Türkiye’nin Siyasal Hayatı konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Bilim Ödülü verilmiştir.
Özel Ödül Temel Bilimler
Prof. Dr. Kemal KAZAN
Anabilim Dalı : Bitki Genetiği ve Moleküler Biyolojisi
Araştırma Alanları : Bitki savunma hormonlarının mikroplara dayanıklılık sağlamadaki rollerinin moleküler düzeyde belirlenmesi; Fusarium hastalıkları
Görev Yeri : Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO)
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“Bitki genetiği ve moleküler biyolojisi alanında bitki bağışıklığının moleküler düzeyde tanımlanması ve bitki hastalıklarına çözümler bulunması konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Özel Ödül verilmiştir.
Teşvik Ödülü Temel Bilimler
Doç. Dr. Emre Onur KAHYA
Anabilim Dalı : Fizik
Araştırma Alanları : Kuantum Alan Teorileri, Kozmoloji, Gravitasyon
Görev Yeri : İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü
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“Kozmoloji alanında kozmik enflasyon sürecinde kuantum etkileri konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.
Doç. Dr. Adem TEKİN
Anabilim Dalı : Kimya / Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik
Araştırma Alanları : Teorik Kimya, Hesaplamalı Malzeme Tasarımı, Küresel Eniyileme
Görev Yeri : İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü
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“Teorik kimya ve hesaplamalı enerji malzemeleri tasarımı alanında kuvvet alanı geliştirme ve yeni hidrojen depolayabilen malzemeler konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.
Sağlık Bilimleri
Doç. Dr. Serdar DURDAĞI
Anabilim Dalı : Biyofizik
Araştırma Alanları : Biyolojik sistemlerin hesaplamalı (computational) ve tıbbi kimya uygulamaları
Görev Yeri : Bahçeşehir Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı
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“Medisinal Kimya ve Moleküler Biyoloji alanında protein bağlanma dinamiklerinin simülasyon ve analizine yönelik olarak sanal tarama, modellerin ve algoritmaların geliştirilmesi, proteinlerin üç boyutlu yapılarının tahminine yönelik olarak model ve programlama kodlarının geliştirilmesi, protein/ilaç ve protein/protein etkileşimlerinin analizi, proteinlerin bağlanma bölgelerinin tanımlanması ve yeni protokollerde uygulanmak amacıyla küçük organik moleküllerin kimyasal tasarımı konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.
Sosyal Bilimler
Doç. Dr. İlke ÖZTEKİN GİLLAM
Anabilim Dalı : Deneysel Psikoloji
Araştırma Alanları : Bilişsel Psikoloji, Bilişsel Nörobilim
Görev Yeri : Koç Üniversitesi, Psikoloji Bölümü
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“Deneysel Psikoloji ve Bilişsel Sinirbilim alanında bellekte temsil, bilişsel kontrol ve bellek süreçlerinin modellenmesi konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.