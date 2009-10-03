2016 Olimpiyatları Rio'da yapılacak

2016 Olimpiyat Oyunları Brezilya'nın başkenti Rio'da yapılacak. Rio'nun kazandığı oylamada Şikago, Tokyo ve Madrid diğer aday kentlerdi.



Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) Danimarka'nın Başkenti Kopenhag'da yaptığı 121. dönem oturumundaki oylama sonucu, 2016 Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapma hakkını, Brezilya'nın Rio de Janeiro kenti kazandı.



2016 için İspanya'nın Başkenti Madrid, Japonya'nın Başkenti Tokyo, Brezilya'nın Rio de Janeiro kenti ve ABD'nin Chicago kenti olmak üzere 4 aday şehir yarıştı. İspanya'nın Madrid ile Brezilya'nın Rio de Janeiro kenti finale kaldı. 103 üyenin yaklaşık 30 dakika süren elektronik kapalı oylama sonucunda verdiği kararla 31. Olimpiyat Oyunları'nı düzenlemesi için Rio de Janeiro kenti seçildi.



Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack H. Obama ve Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva arasında yaşanan lobi faaliyetleri mücadelesini de olimpiyatları düzenleme hakkını elde eden da Silva kazandı.

