New York’ta Madison Square Garden’da düzenlenen 2016 MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu. Gecenini yıldızı ise Beyonce oldu.

1- Yılın klibi

Beyoncé – “Formation”

2- En iyi kadın klibi

Beyoncé – “Hold Up”

3- En iyi erkek klip

Calvin Harris ft. Rihanna – "This Is What You Came For"

4- En iyi işbirliği

Fifth Harmony ft. Ty Dolla $ign – "Work From Home"

5- En iyi hip hop klibi

Drake – "Hotline Bling"

6- En iyi pop klibi

Beyoncé – “Formation”

7- Yazın şarkısı

Fifth Harmony featuring Fetty Wap — "All In My Head"

8- En iyi rock klibi

Twenty one pilots – “Heathens”

9- En iyi elektronik klibi

Calvin Harris & Disciples – “How Deep Is Your Love”

10- Çığır açan uzun klip

Beyoncé – Lemonade

11- En iyi yeni sanatçı

DNCE

12- En iyi sanat yönetmeni

David Bowie – “Blackstar” (Yapım Tasarımcısı: Jan Houllevigue)

13- En iyi koreografi

Beyoncé“Formation” (Koreograf: Chris Grant, JaQuel Knight, Dana Foglia)

14- En iyi klip yönetmeni

Beyoncé – “Formation” (Yönetmen: Melina Matsoukas)

15- En iyi görüntü yönetmeni

Beyoncé – “Formation” (Malik Sayeed)

16- En iyi kurgu

Beyoncé – “Formation” (Jeff Selis)

17- En iyi görael efekt

Coldplay – “Up&Up” (Vania Heymann)