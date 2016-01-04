2016 memur maaşları belli oldu

2016 yılı için memur maaşları belli oldu. Buna göre, 13'üncü derecenin 3'üncü kademesindeki memur maaşı, 2 bin 559 liraya yükseldi.

Memur maaş katsayıları, yüzde 0,90'lık enflasyon farkı ve toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 6'lık zamma göre yeniden belirlendi. Buna göre, 1 Ocak'tan itibaren taban aylık katsayısı 1,39028, yan ödeme katsayısı da 0,028165 olarak uygulanacak.

Söz konusu düzenlemenin ardından, aile ve çocuk yardımı almak kaydıyla müsteşar maaşı 8 bin 449 liradan 9 bin 66 liraya, genel müdür maaşı ise 7 bin 412 liradan 7 bin 957 liraya çıktı.

12'nci derecenin 1'inci kademesinden maaş alan bir hizmetlinin 2 bin 212 lira olan maaşı 2 bin 406 liraya, 13'üncü derecenin 3'üncü kademesinden maaş alan bir devlet memurunun 2 bin 356 lira olan aylık maaşı 2 bin 559 liraya, 8'inci derecenin 1'inci kademesindeki maaş alan bir polis memurunun 3 bin 165 lira olan maaşı da 3 bin 425 liraya yükseldi. 3'üncü derecenin 1. kademesinde yer alan başkomiserin maaşı ise 3 bin 556 liradan, 3 bin 843 liraya çıktı.

7'nci derecenin 1'inci kademesinden maaş alan bir öğretmenin mevcut 2 bin 665 lira olan maaşı 2 bin 872 lira oldu. Aynı derece ve kademede yer alan araştırma görevlisinin maaşı 3 bin 741 liradan 4 bin 40 liraya çıkarken, 1'inci derecenin 4. kademesindeki profesörün maaşı da 6 bin 377 liradan 6 bin 858 liraya yükseldi.

7'nci derecenin 1'inci kademesinde olan bir doktorun maaşı 3 bin 734 liradan 4 bin 33 liraya yükselirken, 1'inci derecenin 4'üncü kademesinde yer alan bir uzman doktorun maaşı ise 4 bin 507 liradan 4 bin 859 liraya

İşte memur maaşları

Memurların mevcut maaşı ile 2016 Ocak'ta alacakları maaşları şöyle:

(1. sütun unvan, 2. sütun derece, 3. sütun maaş, 4. sütun 2015 maaşı 5. sütun 2016 maaşı)

Müsteşar 1/4 8.449 9.066

Genel Müdür 1/4 7.412 7.957

Şube Müdürü-Üni 1/4 3.862 4.170

Memur 9/1 2.361 2.564

Memur 13/3 2.356 2.559

Hizmetli 12/1 2.212 2.406

Öğretmen 1/4 2.966 3.211

Öğretmen 7/1 2.665 2.872

Kaymakam 7/1 4.064 4.386

Başkomiser 3/1 3.556 3.843

Polis Memuru 8/1 3.165 3.425

Uzman Doktor 1/4 4.507 4.859

Doktor 7/1 3.734 4.033

Hemşire-Lise 11/3 2.568 2.786

Mühendis-Büro 1/4 3.944 4.257

Teknisyen-Büro 11/1 2.459 2.670

Profesör 1/4 6.377 6.858

Araştırma Görevlisi 7/1 3.741 4.040

Vaiz 1/4 3.006 3.255

Avukat 1/4 3.763 4.063

Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmezken, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edildi. Aile yardımı ödeneği hesabında eşi çalışmayan ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı.

Bu çerçevede söz konusu rakamlar içerisinde;

- Eş için, 2015 yılı aralık ayı itibarıyla 177 lira, 2016 yılı ocak ayı itibarıyla 189,54 lira tutarında aile yardımı ödeneği,

- 0-6 yaş grubu çocuklar için 2015 yılı aralık ayı itibarıyla 41,54 lira, 2016 yılı ocak ayı itibarıyla 44,41 lira tutarında, diğer yaş gruplarında yer alan çocuklar için 2015 yılı aralık ayı itibarıyla 20,77 lira, 2016 yılı ocak ayı itibarıyla 22,20 lira tutarında aile yardımı ödeneği,

- Aile yardımı ödeneğine bağlı olarak 2015 yılı aralık ayı itibarıyla 45,06 lira, 2016 yılı ocak ayı itibarıyla 61,76 lira asgari geçim indirim tutarı yer alıyor.