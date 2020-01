*Murat Beşer

Genel kanı şu ki, 2016 neresinden tutarsan tut tatsız bir yıl oldu. Dünyada, ekonomide, politikada, ekolojide, insanlıkta ve aklına ne gelirse... Hal böyle olunca kültür-sanatta ve müzikte de farklı bir tablo beklemek yanlış olur. Âdettendir söyleyelim: Birbirinden güzel yerli-yabancı albümler, vefat eden müzisyenler ve acı-tatlı bir dizi enteresan olaylarla 2016 geride kalırken, müzik dünyası için gerçek şu; Panorama oldukça yüklü, tablo ise ağır. Gerek ülkemizde gerekse de dünyada müzisyenler ve müzik dünyasının içinde yer alanlar, gelişmekte olan olaylardan olumsuz şekilde etkilendi. Her acılı durumda ilk zangırdayan kesim kültürsanat ve müzik dünyasının insanları olduğu için, sıkça başvurulan yöntem mevcut etkinliklerin iptali oldu.

Ülkemize konser vermek için tereddüt geçiren büyük sanatçılar kervanına orta çaplı ve ufak topluluk ve şarkıcılar da katılınca, 2016 yılında iptal edilen konser ve festivallerin sayısı hayli kabardı. Özellikle ülkemizde büyük isimler işsiz kalmamak uğruna ya çalıştığı ekibi daraltarak maliyetleri düşürdü ya da belediye organizasyonlarında ve devlet eliyle finanse edilen etkinliklerde yer bulmak amacıyla “büyüklerimize” yanaştı. Bu tabloda “büyük” isimler ürün anlamında çok verimli olamazken, albüm yerine tek şarkılık CD’ler tercih ederken, yenilik bayrağını taşımaya çalışanlar özellikle ilk albümünü çıkaran yeni topluluklar ve sanatçılar oldu.

Direksiyon kadınlardaydı

Bu kulvarda elinde gitarıyla tek başına çalıp söyleyen singersongwriter’lar açısından direksiyonun daha ziyade kadınlarda olduğunu söylemek durumundayız. Bunun en önemli iki örneği: ilki kendi adını verdiği ilk albümüyle iyi bir çıkış yakalayan Kalben, ikincisi de “Sabah” albümüyle dikkat çeken Nilipek. Ki bu konuda 2017 yılında iyi isimlerin geleceğinin şimdiden belirtiler var. “Kalbimde İzi Var” albümüyle Retro tarzına hayat veren Gökçe Kılınçer, fingerstyle adı verilen bir gitar tekniğine sahip olan Ali Deniz Kardelen, yine ilk plağını yayınlayan stoner topluluğu Uluru altı çizilmesi gereken isimler. The Ringo Jets topluluğundan tanıdığımız yetenekli müzisyenlerin Cosmic Wings ve Eskiz adlı farklı projelerle gerçekleştirdiği albümler, plaklar önemli. Ankara iyi rock toplulukları çıkarma geleneğini Heavy Sky ile sürdürürken, Bursa’dan In Hoodies ile İstanbullu Reptilians From Andromeda ikilisi, yılın ses veren yeni isimleri listesinde. Erol Evgin ve Nilüfer gibi emektar müzisyenler eski şarkılarını yeniden düzenleyip albüm olarak yaparken, Mustafa Özkent ve Gökçen Kaynatan yeniden sahnelere döndü ve on yıllar sonra ilk konserlerini verdi. Cemal Ünlü ve Aziz Şenol Filiz tarafından derlenen 10 CD ve bir plaktan oluşan Tamburi Cemil Bey Külliyatı ile “Jazz Semai”nin 38 yılı sonra plak olarak yeniden basılması ayrıca sevindirici.

Yitirdiklerimiz...

2016 çok sayıda müzisyenin hayatını kaybettiği bir yıl oldu. Önce ülkemizdeki müzisyenlere bakacak olursak, tarih sırasıyla kaybettiğimiz isimler şöyle: Türk halk müziği sanatçısı Bircan Pullukçuoğlu, Sultan-ı Yegâh bestecisi Ergüder Yoldaş, TPAO Batman Orkestrası’nın solisti İlhan Telli, TRT İstanbul Radyosu TSM sanatçısı Selma Sağbaş, Panço Mithat lakabıyla tanınan gitarcı Mithat Danışan, Atilla Özdemiroğlu, Gültekin Çeki, Asım Can Gündüz, Selçuk Sun, Hüseyin Altın, Naşide Göktürk, Aladdin Us, opera sanatçısı Leyla Demiriş, Ömer Sami Güpgüp. Aynı şekilde dünyada David Bowie, Prince, Leonard Cohen, Keith Emerson, Greg Lake, Isao Tomita, Leon Russell, Glenn Frey, George Martin, Merle Haggard, Malik Taylor, AKA Phife Dawg, Maurice White, Paul Kantner, Lonnie Mack, Hyman Paul Bley, Pierre Boulez, Nick Menza, Denise Katrina Matthews (AKA Vanity), Dan Hicks, Jimmy Bain, Dale Griffin, Robert Stigwood, Toots Thielemans, Kızıl Ordu Korosu, George Michael, Rick Parfitt, Alphonse Mouzon… 2016 yılının acı kayıplarından bazıları... Güle güle 2016... (muratbeser@muratbeser. com)

Öne çıkan isimler: Beyonce, Lady Gaga...

Batı dünyasına kısaca göz atarsak... Artık müzik dünyası tek ya da birkaç şarkılık isimlere, fiziki baskı yapmayan internetten yayınladığı şarkılarla kısa süreli şöhreti yakalayan isimlerle dolup taşmasına rağmen, halen albüm yapanların varlığı ile şekilleniyor. 2016 yılının çıkardığı albümlerle en çok adından bahsettiren isimleri söz konusu olunca: Radiohead, David Bowie, Beyonce, Lady Gaga, Leonard Cohen, Green Day, Nick Cave, Bon Iver, Michael Kiwanuka, Iggy Pop, Kanye West ve Metallica öne çıkanlar... En büyük gürültü patırtı ise Nobel Edebiyat Ödülü’nün Bob Dylan’a verilmesinin etrafında koptu.

