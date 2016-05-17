2016 en sıcak yıl olacak

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Goddard Uzay Çalışmaları Enstitüsüne (GISS) göre, 1880 yılından bu yana en sıcak yıl 2016 olacak.

GISS Direktörü Gavin Schmidt, yaptığı açıklamada, nisan ayındaki kara ve deniz sıcaklığının, 1951-1980 yılları ortalamasının 1,1 santigrat derece üzerinde gerçekleşti.

haberler.com'un haberine göre, bu yılın nisan ayının 1880'den bu yana ortalama en sıcak dönem olduğunu ifade eden Schmidt, bundan önce en yüksek sıcaklığın 2014 ve 2015 yıllarında ölçüldüğünü kaydetti. Küresel bazda sıcaklık ortalamalarının Ekim 2015'ten bu yana her ay arttığına işaret eden Schmidt, 2016'nın 1880'den bu yana en sıcak yıl olacağını kaydetti.