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Spor

2016-2017 sezonuna Turgay Şeren'in adı verildi

Süper Lig, 19 Ağustos tarihinde başlayacak

13 Temmuz 2016 19:35

Türkiye Futbol Federasyonu'nun bugün yapılan toplantısında, Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonunun 'Turgay Şeren Sezonu' olması kararlaştırıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezon ismi için kararını verdi. TFF, geçtiğimiz gün yaşamını yitiren Galatasaray ve Türk futbolunun efsane futbolcularında Turgay Şeren'in ismini onurlandırma kararı aldı.

 

Geçtiğimiz sezon Süleyman Seba'ydı

 

İki sezondur bu uygulamayı sürdüren federasyonu, ilk yıl Hasan Doğan, ikinci sene ise Süleyman Seba'nın ismini kullanmıştı.

Buna göre Süper Lig'de 2016-17 sezonu 'Turgay Şeren Sezonu' olarak oynanacak. Planlamaya göre Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 Sezonu 19-20-21-22 Ağustos tarihlerinde başlayacak.

Süper Lig'de sezonun ilk yarısı 16 hafta, ikinci yarısı ise 18 hafta oynanacak. İlk yarı 24 Aralık 2016 tarihinde sona erecek, ikinci yarı ise 7-8-9 Ocak 2017 tarihlerinde başlayacak. Süper Lig'de sezon 21 Mayıs 2017 tarihinde oynanacak 34. hafta müsabakalarıyla sona erecek.

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