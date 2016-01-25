2015'te 369'u kadın, 193'ü çocuk 1542 kişi öldürüldü!

Türkiye’de sadece 2015 yılında, günde 4 kişi öldürüldü. Ağırlıklı sebep ise, para ve ‘namus’. Aile içi şiddet, 369 kadının canını aldı. Öldürülenlerin 193’ü ise 18 yaşından küçük çocuk.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, 2014 yılında 1433 kişinin öldürüldüğü Türkiye’de geçen yıla göre cinayet olaylarında yüzde 2’den fazla bir artış oldu ve 1542 kişi öldürüldü. Nüfusu yoğun, kontrolsüz göç alan bölgelerde cinayetlerin arttığı, küçük il ve ilçelerde, az göç alan bölgelerde ise azaldığı görüldü.

Şiddet cinayeti patladı

Bu rakamlara bakıldığında, Türkiye’de her gün en az 4 kişi cinayete kurban gidiyor. En fazla artış gösteren cinayetler ise aile içi şiddetle bağlı işlenen kadın cinayetleri oldu. Buna göre geçen yıl 267’si aile içi şiddet olmak üzere 369 kadın cinayete kurban gitti. Kadınların çoğu birinci derecede akrabaları (kocası, babası, oğlu, kardeşi) , diğerleri erkek arkadaşı, nişanlısı veya ayrıldığı erkek arkadaşı tarafından öldürüldü. Bu kadınlardan 27’sinin koruma altında olduğu öğrenildi. Öldürülenlerin 193’ü 18 yaşından küçük, çocuktu.

Hiç töre cinayeti işlenmedi

Diğer cinayet nedenlerine bakıldığında ise, para (alacak-verecek, anlaşmasızlık, gasp) ilk; ‘namus’ (aldatma, eş, kız kardeş, kız arkadaşa tecavüz, taciz, terk etme gibi) ise ikinci sırayı aldı. Bunları sırasıyla aile içi şiddet, husumet (düşmanlık), kıskançlık, cinsel taciz, cinsel saldırı veya cinsel istismar, anlık gelişen olaylar (öfke patlaması), trafik tartışmaları, kumar, alkol kullanımına bağlı kavgalar, arazi anlaşmazlığı ve miras kavgası izledi. Türkiye’nin bir dönem kanayan yarası olan töreye gerekçesiyle ise 2015 yılında cinayet işlenmedi.Mafya veya organize suç örgütleriyle bağlantılı planlı cinayetler yüzde 2’de kaldı.2015 yılında hiç seri cinayet işlenmedi.

Ateşli silah ve bıçaklar

Cİnayet aleti olarak ise ağırlıklı olarak ateşli silahlar kullanıldı. Türkiye’de işlenen cinayetlerin yüzde 67’si tabanca, pompalı tüfek ve benzeri ateşli silahlarla işleniyor. Ardından kesici, delici aletler (bıçak, şiş, tornavida) geliyor. Onları boğma, asma, sert cisimle (sopa, demir çumuk gibi) darp ederek işlenen cinayetler takip ediyor.

"Her cinayet iz bırakır"

Türkİye’de cinayet dedektiflerinin, teknoloji, kriminal gelişmeleri en üst düzeyde kullanmaya başlaması, MOBESE ve güvenlik kamera sistemlerinin yaygınlaşması, cinayetlerin kısa sürede ve başarıyla çözülmesinde büyük etken oldu. 2015 yılında işlenen cinayetlerin yüzde 94’ü aydınlatılırken, yüzde 6’sı ise faili meçhul kaldı. Kan lekesi, sigara izmariti, lastik veya ayakkabı izi, toprak incelemesi, saç telinden birçok cinayet çözüldü.

Cinayet dedektifleri geliyor

Cİnayetlerİn aydınlatılması, faillerin yakalanması, faili meçhul cinayetlerin çözülmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü yeni adım attı. Metropol iller başta, il emniyet müdürlükleri bünyesinde uzman cinayet dedektifleriyle Özel Ekip oluşturulması için çalışma başlatıldı. Asayiş Daire Başkanlığı’na doğrudan bağlı olacak ve uzman dedektiflerden oluşacak Özel Ekipler, hem kendi bölgelerinde hem de yakın bölgelerde işlenen faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasında, kaçırılma, kayıp çocuk gibi olaylarda görev alacak.