2015'te 1700 eczane kapandı; 13 bin eczacı yoksulluk sınırının altında!

2015 yılında 500’ü İstanbul’da olmak üzere, 1700 eczane kapandı. 25 bin eczanenin 13 bini yoksulluk sınırı altında.

Cumhuriyet’ten Sibel Bahçetepe'ye konuşan İstanbul Eczacı Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, son 10 yılda, ilaç fiyatlarında toplam 572 kez fiyat düşüşü yaşandığını belirtti. Sarıalioğlu, bu düşüşlerin eczanenin kârlılığını düşürdüğünü ama giderlerin artmasına sebep olduğunu ifade etti. 2014’te Dicle Üniversitesi’nde ve Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sahte reçetelerle ilgili soruşturmaların yürütüldüğünü belirten Sarıalioğlu, ilaçların akıbetinin belirlenemediğini söyledi.

"İnternetten satılan ilaçların yüzde 90’ı sahte"

İnternetten satılan ilaçların yüzde 90’ının sahte olduğuna dikkat çeken İstanbul Eczacı Odası Başkanı, uyarıda bulunarak; 2014 yılında internetten satılan bir zayıflama ilacından hayatını kaybeden üniversiteli sayısının 25 olduğunu anımsattı.