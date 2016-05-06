2015'in son çeyreğinde iç turizmde yüzde 20 düşüş yaşandı

2015'in son çeyreğinde Ekim, Kasım ve Aralık aylarında yurtiçinde ikamet eden 9 milyon 103 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 20 azalarak 11 milyon 292 bin seyahat olarak gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre, yıllık olarak değerlendirildiğinde, toplam seyahat sayısı bir önceki yıla göre yüzde 0,5 artarak 71 milyon 251 bin olarak gerçekleşti.

Seyahate çıkanlar, ortalama 346 TL harcadı

Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 78 milyon 630 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 7 gece, seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 346 TL oldu.

Bu yılda seyahate çıkanların yaptıkları toplam geceleme sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2,2 artarak 588 milyon 786 bin olarak gerçekleşti. 2015 yılında ortalama geceleme sayısı 8,3 gece, seyahat başına ortalama harcama ise 343 TL oldu.

Yerli turistlerin, yurtiçinde yaptıkları seyahat harcamaları 2015 yılının IV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0,4 azalarak 3 milyar 909 milyon 119 bin TL olarak gerçekleşti.

Bu yılda, yurtiçindeki seyahatlerde yapılan toplam seyahat harcamaları geçen yıla göre yüzde 8 artarak 24 milyar 409 milyon 560 bin TL oldu.