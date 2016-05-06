T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

2015'in son çeyreğinde iç turizmde yüzde 20 düşüş yaşandı

Yurtiçindeki seyahatlerde yapılan toplam seyahat harcamaları geçen yıla göre yüzde 8 arttı

06 Mayıs 2016 16:55

2015'in son çeyreğinde Ekim, Kasım ve Aralık aylarında yurtiçinde ikamet eden 9 milyon 103 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 20 azalarak 11 milyon 292 bin seyahat olarak gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre, yıllık olarak değerlendirildiğinde, toplam seyahat sayısı bir önceki yıla göre yüzde 0,5 artarak 71 milyon 251 bin olarak gerçekleşti.

 

Seyahate çıkanlar, ortalama 346 TL harcadı

 

Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 78 milyon 630 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 7 gece, seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 346 TL oldu. 

Bu yılda seyahate çıkanların yaptıkları toplam geceleme sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2,2 artarak 588 milyon 786 bin olarak gerçekleşti. 2015 yılında ortalama geceleme sayısı 8,3 gece, seyahat başına ortalama harcama ise 343 TL oldu. 

Yerli turistlerin, yurtiçinde yaptıkları seyahat harcamaları 2015 yılının IV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0,4 azalarak 3 milyar 909 milyon 119 bin TL olarak gerçekleşti.

Bu yılda, yurtiçindeki  seyahatlerde  yapılan  toplam seyahat harcamaları geçen yıla göre yüzde 8 artarak 24 milyar 409 milyon 560 bin TL oldu.

ETİKETLER

iç turizmseyahatyüzde 20 düşüşson çeyrek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24