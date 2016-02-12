CHP’li Faik Öztrak, AKP iktidarları döneminde ülkeye giren kaynağı belirsiz para miktarının 30 milyar dolara ulaştığını, 20 milyar dolarının da son 5 yılda gerçekleştiğini söyledi. “2015 yılında kaynağı belirsiz para girişinde Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı” diyen Öztrak, “Türkiye 2015’te, kriz yılı olan 2001’den bu yana en büyük rezerv erimesini yaşadı. Bir yılda ülkenin 11,8 milyar dolarlık rezervi eriyip gitti” dedi.

CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması talebiyle verdiği soru önergesinde, cari açığın finansmanında ciddi bir bozulma yaşandığını ifade etti.

Ülkeye normal yollarla gelen dış kaynağın 2014’te 41,6 milyar dolardan 2015’te 10,7 milyar dolara düştüğünü belirten Öztrak, “Buna karşın, kaynağı belirli olmayan para giriş/çıkışının izlendiği net hata noksan hesabından 2015 yılında ülkemize 9,7 milyar dolarlık kaynağı belirsiz para girişi olmuştur. Bu, tüm Cumhuriyet tarihinde tek bir yılda ülkeye en yüksek kaynağı belirsiz para girişidir” dedi. Öztrak, tüm AKP iktidarlarında ülkeye gelen kaynağı belirsiz para toplamının 29,4 milyar dolara ulaştığını, bunun 20 milyar dolarının ise son beş yılda gerçekleştiğini vurguladı.

Döviz rezervlerindeki 11,8 milyar dolarlık erimeye de dikkat çeken Öztrak, 2015’te cari açığın yüzde 37’sinin mevcut rezervler kullanılarak kapatıldığını kaydederek, “Bu, kriz yılı olan 2001’den bu yana, karşı karşıya kalınan en büyük rezerv erimesidir” ifadesini kullandı.

Öztrak, Başbakan Yardımcısı Şimşek’e şu soruları yöneltti:

“2015’te Cumhuriyet tarihi rekoru kıran kaynağı belirsiz para girişinin nedenleri nelerdir? 2015’te kaynağı belirsiz para girişinde rekor kırılmasının ardında Gümrük Bakanlığının 15 Nisan 2015 tarihli yurda nakit para girişini kolaylaştıran genelgesinin bir rolü var mıdır? Özellikle son beş yılda ülkeye bu kadar büyük miktarlarda kaynağı belirsiz para girişi olmuşken bunun nedenleri konusunda neden doyurucu bir çalışma yapılmamıştır? Kaynağı belirsiz para girişleri konusunda kamuoyuna açıklanmak üzere ilerleyen günlerde bir çalışma yapmayı planlıyor musunuz?”

2015 yılına ait cari açık rakamlarını değerlendiren Öztrak, AKP’den önceki 22 yıllık dönemde (1980-2002) toplamda “sıfır” olan kaynağı belirsiz para girişinin, AKP iktidarları döneminde (2003-2015) 30 milyar dolara dayandığına dikkat çekti. Öztrak, özellikle son 5 yılda büyük artış gösteren gizemli para girişlerinin açıklanması gerektiğini vurguladı.