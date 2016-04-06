"2015, son çeyrek asrın en çok idam yaşanan yılı oldu"

Londra merkezli insan hakları kuruluşu Uluslararası Af Örgütü, geçen yıl dünya genelinde toplam 1634 kişinin idam edildiğini, idamların yüzde 90'ının ise İran, Pakistan ve Suudi Arabistan'da gerçekleştiğini açıkladı.

Af Örgütü raporunda 2015'te idam edilenlerin sayısının 2014'e kıyasla 573 kişi daha fazla olduğu, bunun da yıllık bazda yüzde 54'lük bir artışa tekabül ettiği belirtiliyor.

2015'teki idam sayısının son 25 yılın en yüksek seviyesi olduğu da kaydedildi.

En çok idam İran'da

Raporda Suudi Arabistan'daki idamların 2015'te yüzde 76 artarak 158'e çıktığı ifade ediliyor. İran'da ise yüzde 31'lik artış sonucu 977 kişinin idam edildiği belirtiliyor.

Af Örgütü, geçen yıl Pakistan'da gerçekleşen 326 idamın ise ülke için bir rekor olduğu vurgulanıyor.

Hem İran'da hem de Pakistan'da 18 yaşının altındaki kişilerin de idam edildiği yönünde bilgiler aldıklarını söyleyen Af Örgütü, başka ülkelerde de idam cezasıyla karşı karşıya olan çocukların bulunduğu uyarısını yapıyor.

Çin'de idam devlet sırrı

Af Örgütü verilerine Çin'de gerçekleştirilen idamlar dahil değil. Çin'de idam cezasının devlet sırrı olarak kabul edilmesi nedeniyle, idam edilen kişilere dair bilgiler kamuoyuyla paylaşılmıyor.

Af Örgütü Genel Sekreteri Salil Shetty, Çin'deki idam sayısının en az binin üzerinde olduğunu düşündüklerini ifade etti ve Pekin yönetiminin idam cezası öngörülen suçların kapsamını daraltma yönünde attığı adımları da 'ümit verici' olarak yorumladı.

ABD'de idamların yarısı Texas'ta

ABD'de ise geçen yıl neredeyse yarısı Texas eyaletinde olmak üzere toplam 28 idam gerçekleştirildiği aktarılıyor.

Missouri'de 6, Georgia'da 5, Florida'da 2 ve Oklahoma ile Virginia'da ise 1'er kişinin 2015'te idam edildiği belirtiliyor.

Af Örgütü, ABD'de idam edilenlerin yüzde 60'ının ise ya Latin Amerika kökenli ya da siyah olduğunu vurguluyor.

4 ülkede idam cezası kalktı

Raporun olumlu tarafının ise dört ülkede idam cezasının kaldırılması olduğunu söyleyen Shetty, bu ülkeleri Kongo, Fiji, Madagaskar ve Surinam olarak sıraladı.

2015 sonu itibarıyla idam cezasını kaldırmış olan ülkelerin sayısı 102'ye çıkmış durumda.