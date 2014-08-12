2015 seçimlerine Erdoğan'sız gidecek AKP'de ekonomi kime emanet edilecek?

Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra piyasalar şimdi gidecek ve kalabilecek ekonomi bakanlarını merak ediyor.

Tayyip Erdoğan’ın 28 Ağustos’ta Köşk’e çıkmasının ardından kimin başbakan olacağı kritik önem taşıyor. Piyasalardaki ilk soru 28 Ağustos tarihinden sonra Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın kalıp kalmayacağı üzerine odaklanıyor. Bank Asya'nın Ziraat'e satılacağını açıkladıktan sonra Başbakan Erdoğan'ın danışmanı Yiğit Bulut'un "Babacan'ın sözleri Başbakan'ın bilgisi dışındadır" sözleri tartışmaya yol açmıştı.

Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in habereine göre, Erdoğan Köşk’e çıktıktan sonra Başbakanlık koltuğuna Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun gelebileceği konuşuluyordu. Ancak seçim sonuçlarından sonra başka adayların da şansının yükseldiği belirtiliyor. Bu durumda Ali Babacan’ın 2015 seçimlerine kadar kalma ihtimalinin güçlendiği konuşulmaya başlandı. Hatta Babacan’ın küçük bir ihtimal de olsa başbakanlık koltuğuna bile gelebileceği kulislerde dillendiriliyor. Yine AK Parti’de sadece kurucular için 3 dönem şartının kaldırılabileceği konuşulmaya başlandı. Ali Babacan da AK Parti’nin 63 kurucusu arasında yer alıyor. Eğer sadece kurucular için 3 dönem şartı kaldırılırsa Babacan’ın 2015 yılı seçimlerinde tekrar milletvekili olmasının yolu açılacak. Ekonomi yönetimi içinde 3 dönem kuralına takılan bir başka isim Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız. 3 dönem kuralı sadece parti kurucuları için kaldırılırsa Yıldız’ı olumlu etkilemeyecek. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ise iki dönem milletvekilliği yaptığı için bir dönemi daha var.