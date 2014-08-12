T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

2015 seçimlerine Erdoğan'sız gidecek AKP'de ekonomi kime emanet edilecek?

Ali Babacan’ın 2015 seçimlerinde Başbakanlık koltuğuna seçilme ihtimalinin güçlendiği öne sürüldü

12 Ağustos 2014 10:51

Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra piyasalar şimdi gidecek ve kalabilecek ekonomi bakanlarını merak ediyor.

Tayyip Erdoğan’ın 28 Ağustos’ta Köşk’e çıkmasının ardından kimin başbakan olacağı kritik önem taşıyor. Piyasalardaki ilk soru 28 Ağustos tarihinden sonra Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın kalıp kalmayacağı üzerine odaklanıyor. Bank Asya'nın Ziraat'e satılacağını açıkladıktan sonra Başbakan Erdoğan'ın danışmanı Yiğit Bulut'un "Babacan'ın sözleri Başbakan'ın bilgisi dışındadır" sözleri tartışmaya yol açmıştı.

Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in habereine göre, Erdoğan Köşk’e çıktıktan sonra Başbakanlık koltuğuna Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun gelebileceği konuşuluyordu. Ancak seçim sonuçlarından sonra başka adayların da şansının yükseldiği belirtiliyor. Bu durumda Ali Babacan’ın 2015 seçimlerine kadar kalma ihtimalinin güçlendiği konuşulmaya başlandı. Hatta Babacan’ın küçük bir ihtimal de olsa başbakanlık koltuğuna bile gelebileceği kulislerde dillendiriliyor.  Yine AK Parti’de sadece kurucular için 3 dönem şartının kaldırılabileceği konuşulmaya başlandı. Ali Babacan da AK Parti’nin 63 kurucusu arasında yer alıyor. Eğer sadece kurucular için 3 dönem şartı kaldırılırsa Babacan’ın 2015 yılı seçimlerinde tekrar milletvekili olmasının yolu açılacak. Ekonomi yönetimi içinde 3 dönem kuralına takılan bir başka isim Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız. 3 dönem kuralı sadece parti kurucuları için kaldırılırsa Yıldız’ı olumlu etkilemeyecek. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ise iki dönem milletvekilliği yaptığı için bir dönemi daha var.

ETİKETLER

ali babacan2015genel seçimlerakpak partierdoğanköşkmehmet şimşekdavutoğluekonomibakanlıkbaşbakanlık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24