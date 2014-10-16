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Kültür-Sanat

2015 Oscar Ödülleri'ni 'How I Met Your Mother' dizisinin Barney'si sunacak

87. Oscar ödülleri töreninin sunuculuğunu sinema ve dizi oyuncusu Neil Patrick Harris ilk kez üstlenecek

16 Ekim 2014 17:17

Los Angeles’in “Dolby” tiyatrosunda 87'ncisi düzenlenecek olan Oscar ödülleri töreninin sunuculuğunu sinema ve dizi oyuncusu Neil Patrick Harris üstlenecek. 

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi Oscar ödül töreni yapımcıları Craig Zadan ve Neil Meron’un yaptığı açıklamaya göre, sinemada “Şirinler”, “Beastly”, “Rio”, “The Next Best Thing”; dizilerde ise “How I Met Your Mother ve “Glee” ile üne kavuşan Neil Patrick Harris, 22 Şubat 2015’te Los Angeles’in “Dolby” tiyatrosunda düzenlenecek dev şölene ev sahipliği yapacak. Medyaya göre geçen yılın başarılı sunucusu Ellen DeGeneres kendi programının yoğunluğunu mazeret göstererek yapılan teklifi geri çevirmiş.

Neil Patrick Harris “Benim çocukluğum Oscar ödüllerini hayranlıkla seyretmekle geçti. Şimdi ben o sahnede olacağım. Bu rüya gibi bir haber. Hala inanamıyorum” dedi.  

 

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