2014'te vatandaşın ödediği harç 15 milyona dayandı

Vatandaş, geçen yıl pasaporttan tapuya, trafikten notere tüm harçlar için yaklaşık 14 milyar 778 milyon lira ödedi. En büyük ödeme 8 milyar 94 milyon lira ile tapu harçlarında oldu.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) verilerinden derlenen bilgilere göre vatandaş harç kalemleri içerisinde en yüklü ödemeyi tapu harçları için yaptı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, konut alım- satımı yapacakları yakından ilgilendiren konular arasında gelen, tapu masrafı olarak da adlandırılan bu ücret için geçen yıl 8 milyar 94 milyon 595 bin lira ödendi.

Tapu harçlarını 2 milyar 478 milyon 871 bin lira ile yargı harçları takip etti.