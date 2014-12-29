2014'te spor dünyasında en çok kim konuşuldu? En çok habere kim konu oldu?

Medya Takip Merkezi’nin (MTM) 2014 yılında dört bini aşkın gazete, dergi, TV kanalı ve 10 bini aşkın internet medyasında yaptığı araştırmaya göre, televizyon, yazılı basın ve online medyada hakkında 894 bin 840 haber çıkan Galatasaray, yılın en çok konuşulan spor kulübü oldu. Hakkında 845 bin 386 haber çıkan Fenerbahçe ikinci olurken, Beşiktaş 627 bin 743 haberle üçüncü sırada yer aldı.

Medya Takip Merkezi verilerine göre, hakkında 111 bin 291 haber çıkan Galatasaraylı futbolcu Wesley Sneijder yılın en çok konuşulan sporcusu oldu. Sneijder’i Galatasaraylı futbolcular Burak Yılmaz ve Felipe Melo izledi.

Son olarak “Şike operasyonunun asıl hedefi Erdoğan’dı” açıklamasıyla gündeme gelen Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım 153 bin 905 haber ile kendinden en çok bahsedilen kulüp yöneticisi, Fatih Terim ise en çok spor basını gündeminde çıkan futbol adamı oldu.

En çok Galatasaray konuşuldu

2014 yılının en çok konuşulan spor kulübü Sarı-Kırmızılılar oldu. Galatasaray Spor Kulübü yıl boyunca çeşitli mecralarda çıkan 894 bin 840 haberle birinciliği aldı. Geçen sene gündeme gelme sıralamasında birinci olan Sarı-Lacivertliler ise bu sene Galatasaray'ın önüne geçemedi ve ikinciliği aldı. Süper Lig'te zirve yarışını başarıyla sürdüren Beşiktaş ise çıkan haberler sıralamasında yine üçüncü oldu. Trabzonspor dört, Bursaspor ise beşinci sırada.

Medya Wesley Sneijder'ı konuştu

Yılın en çok konuşulan sporcusu da yine Galatasaray'dan geldi. Sarı Kırmızılı takımda başarılı kariyerini sürdüren Hollandalı Wesley Sneijder, çeşitli mecralarda kendisinden 111 bin 291 kez bahsettirerek "2014'te en çok konuşulan futbolcu" ünvanını aldı. Sneijder'i kendi takımından milli oyuncu Burak Yılmaz 101 bin 19 haberle ikinci sırada izledi. Üçüncü de yine Galatasaray'dan geldi ve Brezilyalı orta saha oyuncusu Melo medyanın yakından takip ettiği ismi oldu.

En popüler kulüp yöneticileri

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, 2014 yılının en çok habere konu edilen kulüp yöneticisi oldu. Yıldırım bütün rakiplerine bu konuda fark attı ve 153 bin 905 haberle birinciliği kimseye kaptırmadı. Galatasaray Başkanlığı koltuğunu Avukat Duygun Yarsuvat'a bırakarak kenara çekilen başarılı işadamı Ünal Aysal 105 bin 184 haberle ikinci, bu sene şampiyonluğa göz diken Kara Kartal'ın başkanı Fikret Orman ise üçüncü oldu.

En popüler teknik adamlar

Türk futbolunun karizmatik ismi, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim 2014'te de kendisinden çokça söz ettirdi. Toplam 127 bin 329 haberle basında yer alan futbol adamını takip eden ise Galatasaray'da Terim'in yerine getirilen Roberto Mancini. İtalyan teknik adam basında 125 bin 762 kez haber oldu. Ersun Yanal üçüncü sırada, Mancini'nin ardından gelip Sarı Kırmızılı takımda tutunamayan Cesare Prandelli de dördüncülük koltuğunda. Beşiktaş'ı zirveye taşıyan Hırvat teknik adam Slaven Biliç ise beşinci sırada kendisine yer bulabilmiş.