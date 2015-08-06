2014'te 2 bin 899 kütüphane kapandı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ilk kez Kütüphane İstatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 2014 yılında 1 milli, bin 121 halk, 559 üniversite ve 27 bin 948 örgün ve yaygın eğitim kurumu olmak üzere toplam 29 bin 629 kütüphane faaliyet gösteriyor. Milli Kütüphane'nin 28 bin 356, halk kütüphanelerinin 1 milyon 209 bin 766 ve üniversite kütüphanelerinin 3 milyon 870 bin 112 üyesi bulunuyor. Verilere göre, resmi okul, özel okul ve özel kurs kütüphanelerinin sayısı 2014 yılında yüzde 9,4 azalarak 27 bin 948'e geriledi. Geçen yıl önceki yıla göre 2899 kütüphane kapandı.

Kitap sayılarındaki değişime bakıldığında Milli Kütüphane'deki kitap sayısı, geçen yıl 2013'e göre yüzde 12,8 artarak 1 milyon 629 bin 496'ya ulaştı. Geçen yıl, Milli Kütüphane'deki diğer materyal sayısı ise aynı dönemde yüzde 4,8 artış gösterdi.

Yüzde 0.3 artış

Halk kütüphanelerinin sayısı, 2014'te bir önceki yıla göre yüzde 0,3 artarak bin 121 oldu. Halk kütüphanelerindeki kitap sayısı bu dönemde yüzde 6,3 yükselerek 17 milyon 111 bin 825'i buldu. Bu kütüphanelerdeki kayıtlı üye sayısı aynı dönemde yüzde 17,9 artışla 1 milyon 209 bin 766'a ulaştı. Bu kütüphanelerden yararlananların sayısı bu dönemde yüzde 2,7 artarak 20 milyon 787 bin 765'a çıktı.

O kullarda yüzlerce kütüphane kapandı

Üniversite kütüphanelerinin sayısı geçen yıl 559'a ulaştı. Bu kütüphanelerin sayısındaki artış yüzde 4,9 oldu. Kitap sayısı bu dönemde 2014'te önceki yıla göre yüzde 7,1 artışla 14 milyon 365 bin 326'yı buldu. Kayıtlı üye sayısı ise bu dönemde yüzde 33,6 artarak 3 milyon 870 bin 112'ye yükseldi. Resmi okul, özel okul ve özel kurs kütüphanelerini kapsayan örgün ve yaygın eğitim kütüphanelerinin sayısı ise 2014'te bir önceki yıla göre yüzde 9,4 azalarak 27 bin 948'e geriledi. Bu kütüphanelerdeki kitap sayısı aynı dönemde yüzde 10,9 azalışla 27 milyon 861 bin 210 oldu.