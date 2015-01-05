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2014'te 18 bin kadın sığınma evlerine başvurdu

Sığınma evlerine başvuran 17 bin 792 kadından 16 bin 862'si şiddet mağduru

05 Ocak 2015 17:56

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın verilerine göre, Türkiye’de sadece geçen yıl erkek şiddetinden kaçan 18 bine yakın kadının sığınma evlerine yerleştirildi.

 

18 bin kadından 16 bini şiddete uğradı

 

Ahmet Yukuş’un HaberTürk’te yer alan haberine göre bakanlık verilerine son bir yılda sığınma evlerine yerleştirilen kadın sayısı tam olarak 17 bin 792. Bakanlığın verilerine göre 16 bin 862 kadın, ‘fiziksel, duygusal, cinsel ve ekonomik istismara’ maruz kaldığı için yerel mahkemeler tarafından sığınma evine gönderildi, 681’i, tecavüz ve evlilik dışı ilişki sonucu çocuk sahibi oldukları gerekçesiyle aileleri tarafından reddedildi. 249 kadın ise evliliğe zorlandığı gerekçesiyle evinden kaçtı.

2014 yılında işlenen kadın cinayeti sayısı ise 294 olarak kayda geçti. Bu kadınların yüzde 47’si kendi hayatlarına dair kararlar almak istedikleri için öldürüldü. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam ise rakamı 170 olarak vermiş, Almanya’da ise 303 kadının öldürüldüğünü savunarak, “Almanya’daki durumu hiç duymuyoruz ama Türkiye’dekini sağır sultan bile duyuyor” demişti.

 

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