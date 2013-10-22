2014'te 115 gün tatil yapılacak

Gelecek yıl resmi ve dini bayramlar ile hafta sonu izinleriyle birlikte toplam 115 gün tatil yapılacak.

Bu yıl Kurban Bayramı'nın 5 mesai gününü de kapsaması, Ramazan Bayramı, resmi tatiller ve hafta sonu izinleriyle toplam 117 gün dinlenen çalışanlar, gelecek sene iki gün daha az tatil imkanı bulacak.

Gelecek yılın ilk tatili, yılbaşı gecesinin ardından 1 Ocak Çarşamba günü yapılacak. Çarşamba günü kutlanacak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Perşembe günü kutlanacak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde çalışanlar birer gün tatil yapacak.

Pazartesi gününe denk gelen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı ise hafta sonu tatiliyle birleşecek.

Ramazan Bayramı arifesi, 27 Temmuz Pazar gününe rastlıyor. 30 Temmuz Çarşamba günü sona erecek Ramazan Bayramı'nda üç mesai günü tatil yapılmış olacak. Çalışanlar, hafta sonu tatiliyle birlikte ise toplam 5 gün dinlenecek.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın Cumartesi gününe rastlaması nedeniyle, bu gün, hafta sonu tatilinde geçirilecek.

Bu yıl Kurban Bayramı'nda, arifeye denk gelen 14 Ekim Pazartesi gününün Bakanlar Kurulu kararıyla tatil edilmesiyle 9 gün boyunca izinli olan çalışanlar, gelecek yıl bu uzun tatil imkanını bulamayacak.

Gelecek yıl Kurban Bayramı tatili, arife günü olan 3 Ekim Cuma günü başlayacak. Birinci ve ikinci günü hafta sonuna denk gelen Kurban Bayramı'nda, 6 Ekim Pazartesi ve 7 Ekim Salı günü de tatil olacak. Böylece hafta sonuyla birlikte toplam 5,5 gün tatil yapılabilecek.

Çarşamba gününe denk gelen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili ise 28 Ekim Salı günü öğleden sonra başlayarak 1,5 gün yapılacak.

Gelecek yıl toplam 14,5 günlük resmi ve dini bayram tatilinin 3,5 günü hafta sonuna denk geliyor. Yıllık izinler dışında, gelecek yıl hafta sonu, resmi ve dini bayramlar dahil toplam 115 gün tatil yapılacak.