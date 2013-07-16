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Kültür-Sanat

2014'te 100. türk filmi hedefi

Türkiye'deki sinema hareketi, 2014'te 100. yılını kutlayacak. Türk sinema sektörü de 100. yılda 100 yerli yapım sayısına ulaşabilmek için kolları sıvadı.

16 Temmuz 2013 19:09

Türkiye'deki sinema hareketi, 2014'te 100. yılını kutlayacak. Türk sinema sektörü de 100. yılda 100 yerli yapım sayısına ulaşabilmek için kolları sıvadı.

 

Boxoffice Türkiye ve Nizam Eren İletişim'in verilerinden yapılan derlemeye göre, Osmanlı İmparatorluğu'nun 1. Dünya Savaşı'na girdiği ilk günlerde Ayestefanos'taki (Yeşilköy) Rus Anıtı yıkılırken, yedek subay Fuat Uzkınay tarafından görüntülenen ve ''Ayestefanos'taki Rus Abidesinin Yıkılışı'' adlı tarihi belgesel, ilk Türk filmi olarak kabul edildi. Film, 14 Kasım 1914'te vizyona girdi.

 

Fuat Uzkınay ile başlayan Türkiye'deki sinema hareketi, 2014'te 100. yılını kutlayacak. Türk sinema sektörü de 100. yılda 100 yerli yapım sayısına ulaşabilmek için hazırlıklara başladı.

 

Nuri Bilge Ceylan, Uğur Yücel, Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Çağan Irmak da yeni yapımlarını hazırlamak için kamera arkasına geçti.

 

İbre Türk filmlerine kaydı

 

Son yıllarda vizyona giren film ve hasılat açısından Hollywood ile yarışır hale gelen Türk sinemasına izleyicilerin ilgisi de arttı.

 

 Bu yıl vizyonda 41'i yeni 91 Türk filmi yer alırken, 2012'de 60'ı yeni 110, 2011'de 75'i yeni 122 Türk filmi izlendi. Vizyona giren yerli ve yabancı filmlere bakıldığında, son yıllarda izleyicinin tercihi yerli yapımlardan yana oldu. 

 

Bu yıl yerli ve yabancı film kategorisinde en çok izlenen, Cem Yılmaz'ın "CM101MMXI Fundamentals" adlı gösterisi oldu. Türkiye'de geçen yıl en çok "Fetih 1453", 2011 yılında "Eyyvah Eyvah 2", 2010 yılında da "New York'ta Beş Minare" filmi izlendi.

 

Hazırlık aşamasındaki filmler

 

Seyircinin sinema salonunda tercihini Türk filminden yana kullanması ve yerli yapımların yurt dışında başarılı olması, sektöre ivme getirdi.

 

Bu yıl yapım aşamasında olan ve gelecek yıl vizyona girmesi planlanan filmler şöyle:

 

YÖNETMEN

FİLM ADI
   

İSMET ERAYDIN

TEPENİN UŞAKLARI
 

OFLU HOCA

LEVENT İNANIR

KARAYEL POYRAZ

KEREM SARI

SÜPER İNCİR

CÜNEYT YOSULÇAY

KOMİK BİR AŞK HİKAYESİ

SERKAN ZELZELE

EVLİYA ÇELEBİ VE ÖLÜMSÜZLÜK SUYU

BİRAY DALKIRAN

PERİ MASALI  ya da BİR AŞK MASALI

ADEM KILIÇ

  

MAHSUN KIRMIZIGÜL

  

HASAN KARACADAĞ

CİN ÇARPMASI

HASAN KARACADAĞ

EL NAZAR

ŞAHİN DERUN

UZAY KUVVETLERİ 2911

UĞUR YÜCEL

BENİM DÜNYAM

SERMİYAN MİDYAT

HÜKÜMET KADIN 2

ÖZCAN DENİZ

ATEŞ VE SU

ÇAĞAN IRMAK

TAMAM MIYIZ?

SELÇUK AYDEMİR

DÜĞÜN DERNEK

KETCHE

BU İŞTE BİR YANLIZLIK VAR
 

ERKEKLER
 

ÇILGIN DERSANE 3
 

SÜRGÜN İNEK

SERDAR AKAR

BEHZAT Ç YANIYOR
 

CAN TERTİP

ARKIN AKTAÇ

ŞEYTAN-I RACİM

ATALAY TAŞDİKEN

MERYEM

BÜLENT İŞBİLEN

ŞEFKAT YERİM DAR
 

ABİMM 2-FİRAR

UFUK ERKEN

ŞİZOFREN

ÖZGÜR BAKAR

AMMAR

ERHAN KOZAN

HALAM GELDİ

NURİ BİLGE CEYLAN

KIŞ UYKUSU

AYDIN BULUT

BENİMLE OYNAR MISIN? 

TOLGA ÖRNEK

  

ÖMER UĞUR

BANKA

HÜSEYİN KARABEY

SESİME GEL

ALPGİRAY UĞURLU

UVERTÜR

ORÇUN BENLİ

GULYABANİ

AHMET KÜÇÜKKAYALI

BENSİZ

TÜKSEL AKSU

İFTARLIK GAZOZ
 

KOLPAÇİNO-AMSTERDAM

KEREM DEREN

BİR KÜÇÜK EYLÜL MESELESİ

EROL ÖZLEVİ

BÜYÜK SÜRGÜN

MURAT ŞEKER

HAYAT SANA GÜZEL
 

GERÇEKTEN MAVİ

KEREM TOPUZ

LAVİNYA

RAGA OKTAY

MC DANDİK

EMRAH SÖNMEZ

ÇİLEK

 

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