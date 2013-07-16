2014'te 100. türk filmi hedefi

Türkiye'deki sinema hareketi, 2014'te 100. yılını kutlayacak. Türk sinema sektörü de 100. yılda 100 yerli yapım sayısına ulaşabilmek için kolları sıvadı.
Boxoffice Türkiye ve Nizam Eren İletişim'in verilerinden yapılan derlemeye göre, Osmanlı İmparatorluğu'nun 1. Dünya Savaşı'na girdiği ilk günlerde Ayestefanos'taki (Yeşilköy) Rus Anıtı yıkılırken, yedek subay Fuat Uzkınay tarafından görüntülenen ve ''Ayestefanos'taki Rus Abidesinin Yıkılışı'' adlı tarihi belgesel, ilk Türk filmi olarak kabul edildi. Film, 14 Kasım 1914'te vizyona girdi.
Fuat Uzkınay ile başlayan Türkiye'deki sinema hareketi, 2014'te 100. yılını kutlayacak. Türk sinema sektörü de 100. yılda 100 yerli yapım sayısına ulaşabilmek için hazırlıklara başladı.
Nuri Bilge Ceylan, Uğur Yücel, Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Çağan Irmak da yeni yapımlarını hazırlamak için kamera arkasına geçti.
İbre Türk filmlerine kaydı
Son yıllarda vizyona giren film ve hasılat açısından Hollywood ile yarışır hale gelen Türk sinemasına izleyicilerin ilgisi de arttı.
Bu yıl vizyonda 41'i yeni 91 Türk filmi yer alırken, 2012'de 60'ı yeni 110, 2011'de 75'i yeni 122 Türk filmi izlendi. Vizyona giren yerli ve yabancı filmlere bakıldığında, son yıllarda izleyicinin tercihi yerli yapımlardan yana oldu.
Bu yıl yerli ve yabancı film kategorisinde en çok izlenen, Cem Yılmaz'ın "CM101MMXI Fundamentals" adlı gösterisi oldu. Türkiye'de geçen yıl en çok "Fetih 1453", 2011 yılında "Eyyvah Eyvah 2", 2010 yılında da "New York'ta Beş Minare" filmi izlendi.
Hazırlık aşamasındaki filmler
Seyircinin sinema salonunda tercihini Türk filminden yana kullanması ve yerli yapımların yurt dışında başarılı olması, sektöre ivme getirdi.
Bu yıl yapım aşamasında olan ve gelecek yıl vizyona girmesi planlanan filmler şöyle:
|
YÖNETMEN
|
FİLM ADI
|
|
|
İSMET ERAYDIN
|
TEPENİN UŞAKLARI
|
|
OFLU HOCA
|
LEVENT İNANIR
|
KARAYEL POYRAZ
|
KEREM SARI
|
SÜPER İNCİR
|
CÜNEYT YOSULÇAY
|
KOMİK BİR AŞK HİKAYESİ
|
SERKAN ZELZELE
|
EVLİYA ÇELEBİ VE ÖLÜMSÜZLÜK SUYU
|
BİRAY DALKIRAN
|
PERİ MASALI ya da BİR AŞK MASALI
|
ADEM KILIÇ
|
|
MAHSUN KIRMIZIGÜL
|
|
HASAN KARACADAĞ
|
CİN ÇARPMASI
|
HASAN KARACADAĞ
|
EL NAZAR
|
ŞAHİN DERUN
|
UZAY KUVVETLERİ 2911
|
UĞUR YÜCEL
|
BENİM DÜNYAM
|
SERMİYAN MİDYAT
|
HÜKÜMET KADIN 2
|
ÖZCAN DENİZ
|
ATEŞ VE SU
|
ÇAĞAN IRMAK
|
TAMAM MIYIZ?
|
SELÇUK AYDEMİR
|
DÜĞÜN DERNEK
|
KETCHE
|
BU İŞTE BİR YANLIZLIK VAR
|
|
ERKEKLER
|
|
ÇILGIN DERSANE 3
|
|
SÜRGÜN İNEK
|
SERDAR AKAR
|
BEHZAT Ç YANIYOR
|
|
CAN TERTİP
|
ARKIN AKTAÇ
|
ŞEYTAN-I RACİM
|
ATALAY TAŞDİKEN
|
MERYEM
|
BÜLENT İŞBİLEN
|
ŞEFKAT YERİM DAR
|
|
ABİMM 2-FİRAR
|
UFUK ERKEN
|
ŞİZOFREN
|
ÖZGÜR BAKAR
|
AMMAR
|
ERHAN KOZAN
|
HALAM GELDİ
|
NURİ BİLGE CEYLAN
|
KIŞ UYKUSU
|
AYDIN BULUT
|
BENİMLE OYNAR MISIN?
|
TOLGA ÖRNEK
|
|
ÖMER UĞUR
|
BANKA
|
HÜSEYİN KARABEY
|
SESİME GEL
|
ALPGİRAY UĞURLU
|
UVERTÜR
|
ORÇUN BENLİ
|
GULYABANİ
|
AHMET KÜÇÜKKAYALI
|
BENSİZ
|
TÜKSEL AKSU
|
İFTARLIK GAZOZ
|
|
KOLPAÇİNO-AMSTERDAM
|
KEREM DEREN
|
BİR KÜÇÜK EYLÜL MESELESİ
|
EROL ÖZLEVİ
|
BÜYÜK SÜRGÜN
|
MURAT ŞEKER
|
HAYAT SANA GÜZEL
|
|
GERÇEKTEN MAVİ
|
KEREM TOPUZ
|
LAVİNYA
|
RAGA OKTAY
|
MC DANDİK
|
EMRAH SÖNMEZ
|
ÇİLEK