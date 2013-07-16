2014'te 100. türk filmi hedefi

Türkiye'deki sinema hareketi, 2014'te 100. yılını kutlayacak. Türk sinema sektörü de 100. yılda 100 yerli yapım sayısına ulaşabilmek için kolları sıvadı.

Boxoffice Türkiye ve Nizam Eren İletişim'in verilerinden yapılan derlemeye göre, Osmanlı İmparatorluğu'nun 1. Dünya Savaşı'na girdiği ilk günlerde Ayestefanos'taki (Yeşilköy) Rus Anıtı yıkılırken, yedek subay Fuat Uzkınay tarafından görüntülenen ve ''Ayestefanos'taki Rus Abidesinin Yıkılışı'' adlı tarihi belgesel, ilk Türk filmi olarak kabul edildi. Film, 14 Kasım 1914'te vizyona girdi.

Fuat Uzkınay ile başlayan Türkiye'deki sinema hareketi, 2014'te 100. yılını kutlayacak. Türk sinema sektörü de 100. yılda 100 yerli yapım sayısına ulaşabilmek için hazırlıklara başladı.

Nuri Bilge Ceylan, Uğur Yücel, Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Çağan Irmak da yeni yapımlarını hazırlamak için kamera arkasına geçti.

İbre Türk filmlerine kaydı

Son yıllarda vizyona giren film ve hasılat açısından Hollywood ile yarışır hale gelen Türk sinemasına izleyicilerin ilgisi de arttı.

Bu yıl vizyonda 41'i yeni 91 Türk filmi yer alırken, 2012'de 60'ı yeni 110, 2011'de 75'i yeni 122 Türk filmi izlendi. Vizyona giren yerli ve yabancı filmlere bakıldığında, son yıllarda izleyicinin tercihi yerli yapımlardan yana oldu.

Bu yıl yerli ve yabancı film kategorisinde en çok izlenen, Cem Yılmaz'ın "CM101MMXI Fundamentals" adlı gösterisi oldu. Türkiye'de geçen yıl en çok "Fetih 1453", 2011 yılında "Eyyvah Eyvah 2", 2010 yılında da "New York'ta Beş Minare" filmi izlendi.

Hazırlık aşamasındaki filmler

Seyircinin sinema salonunda tercihini Türk filminden yana kullanması ve yerli yapımların yurt dışında başarılı olması, sektöre ivme getirdi.

Bu yıl yapım aşamasında olan ve gelecek yıl vizyona girmesi planlanan filmler şöyle: