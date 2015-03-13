2014 Suriye'de iç savaşın en kanlı yılı oldu, her gün en az 200 kişi öldü

Suriye’de dört yıl önce 15 Mart’ta Devlet Başkanı Beşar Esad’a karşı barışçıl protesto gösterileriyle başlayan isyan, 21’inci yüzyılın en büyük insanlık trajedilerinden birine dönüştü. Dünyanın gözleri önünde şiddetlenerek süren insani kriz, 2014’te doruk noktasına ulaştı. 2014’te Suriye iç savaşında diğer yıllara oranla ölüm olayları, bombardımanlar, çatışmalar arttı. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre 2014’te toplamda 76 bin kişi hayatını kaybetti. Bunların 3 bin 501’i çocuk olmak üzere 17 bin 790’ı sivildi. Son bir yılda Suriye’nin toplam nüfusunun yüzde 6’sı öldü ya da yaralandı. Her gün ortalama en az 200 kişi öldü. Gözlemevi’ne göre yoğunlaşan çatışmalarda 22 binden fazla Suriye askeri ya da rejim yanlısı milis; 17 bin IŞİD ve El Nusra militanıyla 15 binden fazla ılımlı ya da İslamcı gruplardan savaşçılar öldü.

‘BM Güvenlik Konseyi başarısız’

Ancak bu yürek burkan tabloya karşılık yardımlar azaldı. Yardım kuruluşu Oxfam’ın açıkladığı rapora göre 2013’te ihtiyaç duyulan insani yardımın yüzde 71’i karşılanırken, bu oran 2014’te yüzde 57’ye düştü. Raporda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) Şam’ın izni olmadan sınır ötesi yardıma onay verdiği ancak bu çabaların Ürdün ve Türkiye gibi ülkelerin kısıtlamaları nedeniyle yavaşladığı bildirildi. Aralık ayında BM, tarihinin en büyük yardım çağrısını yaparak üye ülkelerden 8.4 milyar dolarlık yardım talep etmişti. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Suriye’nin içerisinde 12 milyondan fazla insanın ‘hayatta kalabilmek’ için yardıma ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Işıklar söndü

Suriye iç savaşının dördüncü yıl dönümü için yapılan bir araştırma, ülkedeki elektrik ışıklarının yüzde 83’ünün artık yanmadığını ortaya koydu. Çin’in Wuhan Üniversitesi’nin araştırmasına göre, Halep’te ışıkların yüzde 97’si, başkent Şam’da ise yüzde 35’i sönmüş durumda.

14 milyon çocuk etkilendi

Milliyet'te yer alan habere göre, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Suriye’de 4 yıldır süren sivil savaşın yaklaşık 14 milyon çocuğu etkilediğini belirtti. 5.6 milyon çocuğun günlük hayatlarında terör ve sefalete maruz kaldığını söyleyen UNICEF, 2 milyon çocuğun hiçbir şekilde yardım ulaştırılmayan bölgelerde yaşadığını ifade etti. Suriye içerisinde kalan 2.4 milyondan fazla çocuk da okula gidemiyor.

Türkiye mülteci sayısında

dünya birinciliğine ulaştı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nden (UNHCR) dün yapılan açıklamaya göre Türkiye, dünyada en fazla mülteci barındıran ülke. Suriye’den kaçan mülteciler için ‘açık kapı’ politikası uygulayan Türkiye’de, resmi sayıya göre 1.6 milyondan fazla Suriyeli mülteci var. UNHCR Türkiye’nin mülteciler için yaptığı toplam harcamayı 6 milyar dolar olarak duyurdu. Türkiye’de 21 mülteci kampı okul, sağlık merkezlerini de içeren şekilde hizmet veriyor. Suriye’den kaçanların toplam sayısı ise 3.8 milyonun üzerinde tahmin ediliyor.

Ortalama ömür 24 yıl geriledi

- Birleşmiş Milletler’in raporuna göre, Suriye nüfusu yüzde 15 oranında azaldı. 2010’da 20.87 milyon olan nüfus, geçen senenin sonunda 17.65 milyona geriledi.

- Ortalama yaşam ömrü 24 yıl düşerek 79’dan 55’e geriledi.

- İç savaş nedeniyle artık Suriye halkının yüzde 80’i “yoksul” olarak nitelendiriliyor. Her beş Suriyeliden dördü şu an yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Halkın yüzde 30’u ise hayatını devam ettirmek için gerekli olan temel gıdalara bile erişemiyor.

- Suriye ekonomisi neredeyse 120 milyar dolarlık düşüş yaşayarak yüzde 59 oranında küçüldü. 12 milyon kişi ana geçim kaynağını kaybetti. 2011’de yüzde 14.9 olan işsizlik 2014’te yüzde 57.7’ye tırmandı. 8 milyon kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.