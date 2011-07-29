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2014 DÜNYA KUPASI FİNALİ MARACANA'DA OYNANACAK ANKARA (A.A)

29 Temmuz 2011 14:33

-2014 DÜNYA KUPASI FİNALİ MARACANA'DA OYNANACAK ANKARA (A.A) - 29.07.2011 - Brezilya'da yapılacak 2014 Dünya Kupası'nda final maçının, Rio de Janeiro'daki Maracana stadında oynanmasına karar verildi. FIFA Genel Sekreteri Jerome Valcke, Maracana'nın 61 yıl önce, 1950 Dünya Kupası'nda da final maçına evsahipliği yaptığını hatırlattı ve bu stadın 2014'deki organizasyonda da aynı şekilde kullanılacağını söyledi. Valcke, açılış ve yarı final maçlarının nerede oynanacağına ise henüz karar vermediklerini kaydetti. Brezilya, evsahipliğini yaptığı 1950 Dünya Kupası'nın finalinde, Maracana stadında Uruguay'a 2-1 yenilmişti.

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